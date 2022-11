Zdroj: TASR/Ján Krošlák Delá sú SPUSTENÉ: V TOMTO lyžiarskom stredisku vo Vysokých Tatrách sa už zasnežuje! Prevádzkovateľ využil ochladenie, ktoré so sebou priniesol studený front zo stredy na štvrtok. 18. november 2022 Regióny

18. november 2022 Regióny

V lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách vo štvrtok (17. 11.) spustili snežné delá. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.

Zasnežovať začali ako prvú zjazdovku Čučoriedky – Západ.

Prevádzkovateľ využil ochladenie, ktoré so sebou priniesol studený front zo stredy (16. 11.) na štvrtok. Chladnejší vzduch najvýraznejšie podľa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu prenikol na krajný sever územia.

Nemôžu si to dovoliť

Na niektorých miestach sa vyskytli už aj snehové zrážky.

„Využili sme vhodné poveternostné podmienky na to, aby sme mohli aj takto symbolicky odštartovať zimu, ktorá je už tu. V posledných rokoch prichádza ochladenie zväčša práve v takomto období, uvidíme, ako dlho vydrží. Nemôžeme si totiž dovoliť zasnežovať vo chvíli, kedy nočná predpoveď síce je pod bodom mrazu, ale cez deň bude plus desať stupňov. Je dôležité, aby tam bola vyhliadka toho dlhodobejšieho ochladenia,“ uviedol Galajda.

Vhodné poveternostné podmienky na zasnežovanie sú predovšetkým vtedy, keď teploty klesnú pod mínus päť stupňov Celzia a je aj priaznivá vlhkosť.

Prví lyžiari

Na Štrbskom Plese je aktuálne len okolo nuly a hmlisto, vedúci strediska Peter Tomko pre TASR potvrdil, že tam by chceli zasnežovanie spustiť v piatok večer.

„Uvidíme, ako sa počasie vyvinie, ale chceli by sme začať na zjazdovke Interski a tiež hore časť Solisko,“ uviedol.

Ak všetko pôjde podľa plánu, tak prví lyžiari by sa mohli spustiť po zjazdovkách na Štrbskom Plese 10. decembra a v Tatranskej Lomnici 17. decembra. V Jasnej v Nízkych Tatrách by to malo byť o niečo skôr.

