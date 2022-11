Zdroj: TASR/František Iván Sneženie pokračuje, napadnú centimetre pokrývky! Meteorológovia vydali niekoľko VÝSTRAH Do viacerých častí Slovenska už dorazilo pravé zimné počasie. Kde bude snežiť najviac a môže perina aj vydržať? 18. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

18. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Sneženie pokračuje, napadnú centimetre pokrývky! Meteorológovia vydali niekoľko VÝSTRAH Do viacerých častí Slovenska už dorazilo pravé zimné počasie. Kde bude snežiť najviac a môže perina aj vydržať?

Zdroj: TASR/František Iván

Z prvého tohtoročného snehu sa obyvatelia severnejších okresov tešili už vo štvrtok (17.11). Biela perina napadla napríklad v Liptovskej Tepličke, Podolínci, Telgárte, Šumiaci a aj v Poprade.

Viacero výstrah

Snehová pokrývka však nebola nijak zvlášť bohatá, napadlo do 1 cm. Práve to by sa dnes mohlo zmeniť, čo naznačujú prognózy meteorológov. Odborníci zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) vydali pred snežením výstrahy vo viacerých lokalitách.

Výstrahy pred snežením a poľadovicou platia na väčšine územia Žilinského a prešovského kraja. Podľa meteorológov by v týchto oblastiach mohlo napadnúť aj 10 centimetrov snehu. V Bratislavskom kraji zase odborníci vystríhajú pred hmlou.

Čo nás čaká cez víkend?

Zdá sa, že snehová prikrývka by mohla aj vydržať. Ako píše portál iMeteo, v sobotu síce intenzita sneženia zoslabne, no sneh sa na severe nebude tak rýchlo topiť. Teploty by sa totiž mali pohybovať pod nulou.

„Cez víkend čakajú naše územie ďalšie zrážky a tie by mohli zavítať aj na západné Slovensko. Keďže už na celom území Slovenska bude natečený studený vzduch, tak snehové vločky by sa mohli objaviť aj v takej Bratislave,“ predpovedá iMeteo.

