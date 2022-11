Zdroj: TASR Matovičov KALKUL sa im nepáči: Lekári apelovali na vládu, aby riešila situáciu v zdravotníctve Lekári a zástupcovia ďalších zdravotníckych profesií na štvrtkovom protestnom zhromaždení pred Úradom vlády SR v Bratislave apelovali na vládu, aby riešila stav slovenského zdravotníctva. 17. november 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR

Hovorili o nedostatku personálu, vyčerpaní zdravotníkov, zbytočných úmrtiach i potrebe dialógu. Protest zvolalo Lekárske odborové združenie (LOZ), ktoré po hromadných výpovediach trvá na splnení ôsmich požiadaviek na zlepšenie situácie v sektore.

Matovičov návrh sa im nepozdáva

Predseda lekárskych odborárov Peter Visolajský vysvetlil, že cieľom je nastaviť systém tak, aby lekári po ukončení štúdia a atestácii mali motiváciu zostať na Slovensku.

K ponuke na zvýšenie platov, ktorú na stredajšom (16. 11.) rokovaní predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO), zatiaľ nezaujal jednoznačné stanovisko, čaká na reakcie lekárov, ktorí podali výpovede.

„Ponuku, ktorú sme včera dostali, keď prerátame na jedného atestovaného skúseného lekára, tak sa to na jeho základnej mzde prejaví asi 280 eurami navyše v hrubom,“ tvrdí Visolajský.

Nestotožňuje sa so sumami, s ktorými kalkuluje šéf financií. Poukázal na to, že zahŕňajú aj odmeny za nadčasy, ktoré sú často nezákonné a kamuflované.

Nedohodli sa

Visolajský tiež upozornil, že s vládou sa zatiaľ nedohodli ani na ostatných požiadavkách, ako sú reforma vzdelávania, oddlženie nemocníc či podpora lekárskych fakúlt. Ako podotkol, zatiaľ išlo len o predbežné ústne odsúhlasenie, riešenia chcú vidieť na papieri s jasným záväzkom ich plnenia.

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme.

Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore. Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Ďalšie stretnutie má byť v pondelok 21. novembra.

Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov. Priemerný plat lekára v nemocnici s príplatkami by tak mohol byť v budúcom roku 4240 eur v hrubom, dnes je to 3493 eur. Išlo by podľa neho o zvýšenie o 747 eur.

