Deň bláznov u Matoviča: Z Kollára bude minister RODINY, ktorý ukáže, ako sa TO robí!

Matovič sa za rok vo funkcii premiéra preslávil aj ako fanatik do príspevkov na Facebooku. V poslednej dobe ich už nepíše toľko, ale ten čo zavesil na svoj profil dnes, vyvolal riadny rozruch.

Nový minister

Lídra strany Sme rodina Borisa Kollára totiž uviedol ako nového ministra. „Toľko chodil okolo horúcej kaše, až sa nakoniec rozhodol – Ministrom práce, sociálnych vecí a RODINY bude priamo šéf hnutia SME RODINA Boris Kollár. Teším sa!“ napísal Matovič a ešte dodal: „A teraz nám to všetkým ukáže, ako sa to robí.“

Matovič slovom RODINA zrejme narážal na početnosť tej Kollárovej, ktorý má jedenásť detí s desiatimi ženami. Teda, toľko ich verejne priznal.

V danom momente nikto nevedel, či je to žart, alebo novinka z vládnej koalície. Predsa Kollár je predsedom parlamentu a jeho presun na ministerstvo by bol v čase menovania vlády šokom. A to aj napriek tomu, že kreslo tohto rezortu je stále prázdne.

Reakcia Kollára

Netrvalo dlho a priamo pod príspevok sa do komentárov zapojil aj Kollár. „Ďakujem za prejavenú dôveru. Nesklamem!“ stojí v reakcii Borisa Kollár, ktorý pridal aj množstvo rodinných smajlíkov. Vyzerá to tak, že staro-nová vláda začala reštart s poriadnou dávkou humoru.

Toľko chodil okolo horúcej kaše, až sa nakoniec rozhodol - Ministrom práce, sociálnych vecí a RODINY bude priamo šéf... Posted by Igor Matovic on Thursday, April 1, 2021

