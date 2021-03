14 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Tu začína (končí) všetka sranda?! Na deň BLÁZNOV bude vymenovaná STAROnová vláda Ak máte pocit, že v čase pandémie sa niet na čom schuti zasmiať či dopriať si trochu srandy, dnes je povolené strieľať si zo všetkého a zo všetkých. 1. apríl 2021 ELA Rôzne

1. apríl 2021 ELA Rôzne Tu začína (končí) všetka sranda?! Na deň BLÁZNOV bude vymenovaná STAROnová vláda Ak máte pocit, že v čase pandémie sa niet na čom schuti zasmiať či dopriať si trochu srandy, dnes je povolené strieľať si zo všetkého a zo všetkých.

Aj by to bolo (a možno aj je) vítané mať vtipného premiéra, ktorý rád perlí. V čase pandémie a totálnej straty „normálneho“ života či doslova už aj živorenia, ľuďom do smiechu veľmi nie je. „Opoziční politici nemusia pri tejto vláde nič robiť, len si pustiť televízor, spraviť si pukance a otvárať šampanské,“ takmer glosovala Veronika Remišová v čase vládnej krízy. A nejde len o opozíciu, ale (zúfalí) občania, podnikatelia bez príjmu a deti, čo sa povaľujú rok na gauči, boli sťaby divákom vládnej telenovely. Aj Ficove prirovnania vlády k opiciam, ktoré by si mali dopriať sexuálny grupák vniesli trochu humoru do napätia.

Nuž ale, občania si pred rokom nevolili zabávača ľudu či humoristov. Ale dôveryhodnú osobu, ktorej zverili na štyri roky osud krajiny. Osobu, ktorá rozhoduje o nás všetkých. A ona to neustála…

Verte Edovi!

„Ďakujem Bohu, ďakujem Pavlínke, ďakujem Rebeke, ďakujem Klárke. Ďakujem mame. Ďakujem všetkým Vám a prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude a Edovi určite môžete veriť,“ rozlúčil sa Matovič a myslel tým Eduarda Hegera, ktorému prenechal premiérsku stoličku. Na tú Edovu ministerskú sa zase posadí Matovič, z ktorého bude financmajster. No nie je to sranda?! A do prezidentského paláca si to okrem dvoch (Krajčího a Krajniaka) nameria ministri, ktorí pred pár dňami podali demisiu.

Nuž, tak dúfajme, že to ten Edo s nimi dá. A bude rovnako zábavný a vtipný ako jeho predchodca. A snáď nedopadne ako ten v pesničke od Roba Grigorova: „Takto to nakúpil, ten dobrák Edo, celý sa polepil tým sladkým medom. Magneťák v kúte zúrivo hučí, Edo sa tacká, a my sme muži. Hovorím kamošom: zachráňme Eda, povedia si pipi to sa už nedá, už je v tom po krk pomoci nieto…“

Blázon z Trnavy

Dnes je 1. apríl, Deň bláznov alebo Deň vtáctva. Na pozadí kontextu posledných politických udalostí to znie priam tragikomicky: Je tu nová vláda! Presne na deň vtákov! A ako často opakoval trojnásobný expremiér Robert Fico na adresu Igora Matoviča, „je to blázon z Trnavy“.

Bonmoty expremiéra Igora Matoviča akými sú One time, next time, ktoré sa dočkali aj hudobného prevedenia, či perličky o strihaní vlasov dcéry Klárky v priamom prenose na stretnutí s francúzskym prezidentom sú ozaj hodné „dňa bláznov“. I keď sa nekonali 1. apríla. S miernou dávkou irónie ale nemožno nespomenúť, čo sme sa za ten rok dozvedeli z jeho facebookového účtu: Videli sme jeho ponožky pod pultom v parlamente, vedeli sme, kedy jedol cibuľu…

Prežívajte radosť!

Igor Matovič sa po demisii príhovorom rozlúčil s funkciou premiéra. Zhodnotil v ňom, že Slovensko počas jeho pôsobenia prežilo najťažší rok od druhej svetovej vojny. Zároveň vyjadril presvedčenie, že „sme za vrcholom a bude už len a len lepšie“.

„Lebo len tak sa vieme z toho ťažkého obdobia dostať,“ povedal vo videu. Skonštatoval, že uplynulé obdobie nebolo ľahké pre občanov ani pre neho. Zdôraznil, že celý čas mal len jediný cieľ – „chrániť životy a zdravie“.

Občanov poprosil Matovič „o prežívanie dennodennej radosti a dobra“ a ich rozdávanie.

Tak nezabúdajte na dnešné radosti a veselý 1. apríl! A ak si chcete spríjemniť deň, zaspomínajte si v galérii na NAJ okamihy staronovej vlády!

