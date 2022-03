Zdroj: TASR/Michal Svítok Desiatky nemocníc hrozia koncom zmlúv s poisťovňami: Čo ŽIADAJÚ, aby k tomu nedošlo? Zdravotníctvo je podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka potrebné dofinancovať sumou približne 300 miliónov eur. 15. marec 2022 Zo Slovenska

15. marec 2022 Zo Slovenska
Desiatky nemocníc hrozia koncom zmlúv s poisťovňami: Čo ŽIADAJÚ, aby k tomu nedošlo?

Zdravotnícke organizácie naďalej žiadajú dofinancovanie rezortu. Ak sa tak nestane, 60 z 80 malých a stredných nemocníc chce vypovedať zmluvy všetkým trom zdravotným poisťovniam. Odborári zase pripúšťajú možnosť vyhlásenia štrajkovej pohotovosti. Ich zástupcovia o tom informovali po pondelkovom rokovaní odvetvovej tripartity na ministerstve zdravotníctva. Rezort priblížil, že naďalej prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií SR.

Chýbajú stovky miliónov

Zdravotníctvo je podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka potrebné dofinancovať sumou približne 300 miliónov eur. Skonštatoval, že asociácia ani po rokovaní naďalej nemá prísľub finančných prostriedkov. Pripomenul, že nemocnice združené v ANS nemajú podpísané dodatky so zdravotnými poisťovňami na prvý kvartál tohto roku, pretože podmienky neboli akceptovateľné. „Ak to bude pokračovať a nemocnice dajú výpovede zo zmlúv, tak je vysoko pravdepodobné, že od 1. júla by sme poskytovali len akútnu a bezodkladnú starostlivosť o pacientov,“ uviedol Petko.

V podobnej situácii sú podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Mariána Šótha aj ambulantní lekári. „Nám Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúkla dodatok, ktorý hovorí o redukcii finančných zdrojov pre ambulantných poskytovateľov zhruba o 400 eur pre každého poskytovateľa,“ uviedol s tým, že aktuálne sú v dohadovacom konaní. Podľa jeho slov však hrozí, že sa lekári dostanú do núdzového stavu a situácie, keď budú ošetrovať len akútnych pacientov.

Kritika ministerstva

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) Anton Szalay kritizuje, že sa rokovania aj napriek viacerým pozvaniam nezúčastnil zástupca ministerstva financií. „Sme sklamaní, že ministerstvo financií takto pristúpilo k rokovaniu. Je to jedna vláda, mali by spolupracovať,“ skonštatoval. O výsledkoch pondelkového rokovania plánuje informovať predsedov odborových organizácií na konferencii, ktorá sa uskutoční 17. marca. „Budeme hľadať cestu, ako vyjadriť naše obavy a nespokojnosť verejnosti. To znamená, že budeme možno hľadať vyhlásenie štrajkovej pohotovosti,“ vyhlásil Szalay.

Rezort zdravotníctva podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej pravidelne komunikuje so zástupcami rezortu financií a hľadajú riešenia, ako nájsť konsenzus. „Naším cieľom je dostať do sektora toľko peňazí, koľko reálne potrebuje a uvedomujeme si súčasný relatívne alarmujúci stav,“ povedala hovorkyňa.

