Dnes o 17:54 Krimi NAKA zadržala ľudí z SIS aj ministerstva! Má byť za tým ŠPIONÁŽ pre Rusko Slovensko rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva v SR. Dôvodom je ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.

V pondelok podvečer informoval Denník N, že slovenské bezpečnostné zložky mali zadržať tri osoby pre podozrenie z vyzvedačstva. Mal medzi nimi byť aj plukovník zo slovenského ministerstva obrany, príslušníka Slovenskej informačnej služby či osoba spojená s webom Hlavné správy.

„Minimálne jeden zo zadržaných sa už k trestnému činu priznal. Osoby mal podplácať zamestnanec ruského veľvyslanectva na Slovensku,“ píše portál.

Vyhostení diplomati

Slovensko rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva v SR. Dôvodom je ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Informoval o tom hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga s tým, že Slovensko musia opustiť do 72 hodín.

Slovensko k tomuto kroku pristúpilo na základe vyhodnotenia slovenských spravodajských služieb. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR zároveň dôrazne vyzýva ruské veľvyslanectvo, aby jeho zástupcovia vykonávali svoju činnosť v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, k čomu sa obe krajiny v minulosti zaviazali, a aby upustili od ďalších aktivít v rozpore s predmetným dohovorom, ďalšími ustanoveniami medzinárodného práva a diplomatickými zvyklosťami.

Čo na to polícia?

O trestnej činnosti v prípade vyzvedačstva a korupcie v súvislosti s Ruskou federáciou bude polícia informovať na utorkovej (15. 3.) tlačovej konferencii. Uviedol to hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Bližšie informácie majú poskytnúť dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran a šéf Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel Lipšic.

Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo, že Vojenské spravodajstvo (VS) poskytlo kľúčové spravodajské informácie vrátane dôkazového materiálu orgánom činným v trestnom konaní v uvedenom prípade. Pre TASR to povedala hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková. Rezort deklaroval, že VS bude aj naďalej plniť úlohy smerujúce k obrane a bezpečnosti SR a jej občanov.

Reakcia z Ruska

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že vyhostenie troch ruských diplomatov zo Slovenska „neostane bez odpovede“. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru Interfax.

„Táto neopodstatnená akcia neostane bez odpovede,“ uviedol ruský rezort diplomacie pre agentúru TASS.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk