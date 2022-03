Zdroj: TASR/AP Desivé ráno blízko poľských hraníc: Rusi mali zasiahnuť medzinárodné letisko v Ľvove, VIDEO Z mesta na západe Ukrajiny boli hlásené viaceré explózie. Sociálnymi sieťami sa šíria hrozivé zábery. 18. marec 2022 Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Obyvatelia mesta Ľvov na západe Ukrajiny hlásia, že miestne medzinárodné letisko zasiahla raketa vypálená ruskými vojenskými silami, informoval v piatok ráno britský denník The Guardian.

Z tohto mesta, ktoré leží neďaleko poľských hraníc, boli hlásené v piatok ráno viaceré výbuchy. Videá zdieľané na sociálnych médiách údajne zachytávajú, ako z medzinárodného letiska v Ľvove stúpa dym, píše The Guardian.

Podľa televízie Ukrajina-24 bolo v Ľvove skoro ráno počuť najmenej tri explózie. Stanica zároveň zverejnila krátky videozáznam, na ktorom vidieť stúpajúci prachový oblak.

Novinár britskej verejnoprávnej stanice BBC James Reynolds na Twitteri zdieľal svoju fotku dymového oblaku, ktorý sa podľa neho šíri z oblasti, v ktorej sa nachádza letisko.

BREAKING: Multiple Russian air strikes on Lvov.



Reports of at least three targets struck, including the airport. pic.twitter.com/x1tWgLkKby — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 18, 2022

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ — James Reynolds (@jamesbbcnews) March 18, 2022

Zdroj: TASR