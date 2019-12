26. december 2019 Rôzne Alkohol ohrozuje cez sviatky deti a mladistvých viac ako inokedy

U mládeže vo veku od 15 do 29 rokov je v Európskej únii pitie najčastejšou príčinou smrti.

3 Galéria

Deti a mladistvých ohrozuje počas sviatočného obdobia alkohol viac než obvykle. Dôvodom je to, že v ich prítomnosti dospelí častejšie popíjajú, dokonca ich symbolicky ponúkajú.

Alkohol a oslavy

Z prieskumov vyplýva, že už 11-roční žiaci mali skúsenosť s alkoholom. Upozornil na to riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

„Vždy sa viacej alkoholu konzumuje v slávnostných momentoch, keď sú rôzne oslavy. To znamená sviatky, či už sú to Vianoce, či Silvester a príchod Nového roku alebo Veľká noc. Druhá vec je, že v tomto čase sa aj veľa toleruje to, že ľudia sú opití. Nie tak často sa v tomto čase dostávajú do nemocnice, či už dospelí, alebo deti,“ povedal. Veľa sa pije vždy vtedy, keď je voľno.

Alkohol zabíja

Vedúca Inštitútu drogových závislostí Zuzana Kamendy poukázala na to, že Slovensko má spolu s Rumunskom, Slovinskom a pobaltskými štátmi podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2019 najvyšší počet úmrtí spojených s alkoholom.

Kamendy poukázala na to, že alkohol výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, násilných trestných činov a samovrážd. „Z 12 200 doprav­ných nehôd je u nás ročne 11 percent z nich zapríčinených alkoholom,“ skonštatovala.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2018 takmer tri štvrtiny populácie počas roka pije alkohol. Za abstinentov je podľa odborníkov možné pokladať 30 percent obyvateľstva. Odborníčka poukázala na to, že pijúci Slováci v priemere vypijú 17 litrov čistého alkoholu za rok, čo predstavuje 664 pív alebo 755 pohárov vína, alebo 830 pohárikov destilátu.

Alkohol a rakovina

Odborníci na závislosť v tejto súvislosti upozorňujú, že pri pol promile alkoholu v krvi stúpa u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100 percent v porovnaní s tým, ktorý nepil. Pri 0,8 promile až o 400 percent. U mládeže vo veku od 15 do 29 rokov je v Európskej únii pitie najčastejšou príčinou smrti. U starších sú to chorobné následky v dôsledku pravidelného pitia. Okruhlica poukázal aj na priame prepojenie alkoholizmu a vzniku rakoviny, prípadne zhoršuje chorobu a predčasne vedie k smrti.

„Väčšina ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, žije rodinným životom a pracuje,“ komentovali odborníci. Odporúčajú preto dať si do Nového roka záväzok, že ľudia s alkoholom skoncujú. „Predsavzatia, ktoré si ľudia dávajú na Silvestra, že od nového roku nebudem fajčiť, nebudem piť, sú účinné vo veľkej časti. Keď už nie tak, že to dokážu, že sa otestujú,“ dodal Okruhlica.

Zároveň vyzval, aby v prípade, že niekoho okolie nabáda k tomu, aby prestali piť, vyhľadal odbornú pomoc.

Zdroj: TASR