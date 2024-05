17. máj 2024 TOS Lifestyle Diváci Let´s Dance chcú nový ročník s najlepšími z najlepších: Dočkajú sa špeciálnej série? Je možný ročník Let´s Dance, v ktorom sa stretnú všetci doterajší víťazi obľúbenej tanečnej šou?

Nedávno skončená deviata séria Let´s Dance bola pre Markízu úspešná. Vysoké čísla sledovanosti a pozitívna odozva sú pre televíziu dostatočnými dôvodmi, aby priniesla divákom aj ďalšie ročníky tejto obľúbenej tanečnej šou.

All star

Let´s Dance vychádza z originálneho formátu Dancing with the Stars, pričom vo svete už boli takzvané série all star a teda ročník s bývalými víťazmi, ktorí si v „nadupanej“ zostave porovnali svoje tanečné schopnosti.

Čaká niečo podobné aj slovenských divákov? Tí si na sociálnych sieťach takýto špeciálny ročník poskladaný z najlepších súťažiacich z minulých ročníkov pýtajú.

„Bolo by to mimoriadne zaujímavé,“ okomentovala nápad na sociálnej sieti Lýdia. „To by bolo mega. Koleník, Pocisková, Kovalčíková, Jablonský… Ako by povedali českí bratia, určite by to bola nevídaná podívaná,“ napísala Katarína.

Potrebujú jedenástich

„Teoreticky to samozrejme možné je, ale máme jedenásť párov. To znamená, že ja si osobne myslím, že mali by sme mať aspoň jedenásť ročníkov, aby sme jedenástich kráľov alebo kráľovien mohli angažovať a urobiť taký all star,“ uviedol pre portál Markíza.sk marketingový riaditeľ televízie Michal Borec.

Diváci si tak budú musieť za podobnou sériou podľa všetkého ešte počkať.

Víťazi Let´s Dance

2006: herečka Zuzana Fialová s tanečníkom Petrom Modrovským

2008: herečka Michaela Čobejová s tanečníkom Tomášom Surovcom

2009: zabávač Juraj Mokrý s tanečníčkou Katarínou Štumpfovou

2010: herečka a speváčka Nela Pocisková s tanečníkom Petrom Modrovským

2011: moderátorka Jana Hospodárová s tanečníkom Matejom Chrenom

2017: herec Vladimír Kobielsky s tanečníčkou Dominikou Chrapekovou

2022: herec Ján Koleník s tanečníčkou Vandou Polákovou

2023: herečka Jana Kovalčíková s tanečníkom Vilémom Šírom

2024: herec Jakub Jablonský s tanečníčkou Eliškou Lenčešovou

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk