30. apríl 2024 TOS Lifestyle PREKVAPUJÚCE ÚVAHY: Bude toto nový ženích v tretej sérii šou Ruža pre nevestu?! Splnia tvorcovia reality šou Ruža pre nevestu želanie mnohých diváčok?

Ruža pre nevestu sa stala televízny fenomén. Aj keď mnohí na túto reality šou nadávajú, má obrovskú sledovanosť a hovorí sa o nej, dokonca aj za hranicami. Vo veľkom sledujú slovenskú šou aj Česi.

A druhá séria láka ešte viac ako tá prvá. Aj podľa moderátora Krištofa Králika je intenzívnejšia. V rozhovore pre web Markízy porovnal oboch ženíchov, Tomáša a Radka.

Úplne odlišní

„Sú to dvaja úplne odlišní ľudia. Vo všetkom. Vizuálne sú samozrejme úplne iní, každý z nich má iný druh svojho šarmu, svojej charizmy… Inak vplývajú na tie dievčatá, vyžarujú úplne inú energiu. Majú iný humor… Ale obidvaja sú určite na správnom mieste,“ porovnal oboch ženíchov Krištof.

Prezradil, že pri natáčaní druhej série mal svoje favoritky a vedel by určiť svoju top trojku, pričom v predošlej sérii takéto favoritky nemal.

Prečo nie

Aktuálne slobodný moderátor Krištof Králik je pritom často spomínaný v komentároch diváčok Ruže pre nevestu naprieč sociálnymi sieťami. Práve jeho by chceli za ženícha v tretej sérii. Niektoré dokonca priznávajú, že by v takom prípade zvažovali svoju účasť.

„Nebudem sa tváriť, že neviem čo sa píše. Nie som Brad Pitt, tá bublina je malá. Všimol som si to. Ja by som veľmi rád zotrval na tej moderátorskej pozícii, samozrejme, ak by to tak nebolo, dá sa povedať, že v tej tretej sérii by som už teraz mohol byť aj ako ženích, ale asi sa nám to nepodarí,“ vyhýbal sa najskôr priamej odpovedi.

Aj keď opakovane zdôraznil, že radšej by bol moderátorom, napokon predsa len priznal: „Išiel by som do toho, prečo nie.“

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk