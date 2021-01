18. január 2021 Rôzne Divoký január! Po mraze príde prudké oteplenie a mimoriadne teplé dni

Mrazivé noci vystriedajú "teplé" dni. Čaká nás prudké oteplenie a nadštandardne vysoké teploty.

Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

K Slovensku sa z nedele na pondelok začal približovať kontinentálny arktický vzduch. Čiastočne k nám prenikne z Bieloruska, kde je teplota pod –20 stupňami Celzia.

Takéto teploty však o týždeň budú len veľkou minulosťou. Po vlne sneženia a silných mrazoch nás čaká zásadné a výrazné oteplenie, ktoré prinesie na súčasnú ročnú dobu nadštandardne vysoké teploty, informuje portál iMeteo.sk.

Oteplí sa

Od polovice týždňa sa dostaneme do veľmi teplého prúdenia od juhozápadu. Teplý vzduch sa do našej oblasti bude dostávať medzi rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Severným morom a tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím až z ďalekej Afriky.

Vplyvom prílivu teplého vzduchu budú teploty postupne stúpať. Teploty počas budúceho víkendu budú na našom území aj o viac ako 10 °C vyššie.

Bez snehu

K zmene príde už v utorok, kedy cez naše územie prejde oklúzny front a v stredu teplý front, ktorý už prinesie do nižších polôh dážď.

„Už vo štvrtok nás čaká veľmi teplé počasie, pri ktorom budú teploty stúpať na +3 až +8 °C, no na juhu môžu teploty stúpať až k hranici +13 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Zmiernia sa aj teploty v noci. Mrazy sa v noci na štvrtok očakávajú ešte na severe, cez víkend sa mráz takmer nikde neočakáva.

Po vlne mrazivého a zimného počasia nás tak čaká zásadné oteplenie a nadštandardne vysoké teploty. Sneh, ktorý napadol v nižších polohách sa roztopí a začne pršať. Snežiť bude len vo vysokých polohách.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk