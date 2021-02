Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Do Európy mieri JAR: Kde bude nadmerne teplá a kam prinesie intenzívne dažde? Do niektorých regiónov Európy už čoskoro príde teplá jar, no v iných častiach si obyvatelia budú musieť na teplé počasie počkať o niečo dlhšie. 21. február 2021 Zo Slovenska

Už o niekoľko týždňov vystrieda zimu o niečo teplejšie jarné obdobie. Slováci sa dokonca môžu tešiť na v celku teplú jar, hlási portál iMeteo.sk s odvolaním sa na predpoveď meteorológov z AccuWeather.

Príchod jari

Do niektorých regiónov Európy už čoskoro príde teplá jar, no v iných častiach si obyvatelia budú musieť na teplé počasie počkať o niečo dlhšie. „Východnú a strednú Európu, vrátane Slovenska, čaká rýchlejší nástup jarného počasia s nadpriemernými teplotami,“ informuje iMeteo.sk s tým, že táto časť Európy ale môže začiatkom jari ešte čeliť niekoľkým záchvevom chladného počasia. Tie by však mali trvať iba niekoľko dní.

V západnej Európe sa podľa americkej prognózy jar oneskorí. Nízke teploty by tu mali prevažovať do konca marca. Talianska a západný Balkán skoro na jar potrápia intenzívne dažde, naopak teploty v Španielsku a Portugalsku budú výrazne vyššie ako normál.

