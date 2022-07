2 Galéria Zdroj: Air - Transport Europe Do štvorice cyklistov narazilo auto: TRAGICKY vyhasli životy 2 hasičov, FOTO Pri nehode v okrese Zvolen došlo k zrážke osobného vozidla so štyrmi cyklistami – príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru. 18. júl 2022 Jakub Forgács Krimi

2 Galéria Zdroj: Air - Transport Europe

Hasiči momentálne zasahujú pri tragickej udalosti, ktorá sa stala v katastri obce Sása v okrese Zvolen. Pre spravodajský portál Dnes 24 to uviedla Katarína Križanová, hovorkyňa Prezídia HaZZ Katarína Križanová.

„Pri nehode došlo k zrážke osobného vozidla so štyrmi cyklistami – príslušníkmi HaZZ, ktorí sa boli v čase osobného voľna previezť na bicykloch. Následkom nehody utrpel jeden z príslušníkov zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší utrpel ťažké zranenia, ktorým aj napriek enormnej snahe zasahujúcich záchranárov na mieste podľahol,“ uviedla so slovami, že ďalší dvaja hasiči sú bez zranení.

„Hasičský a záchranný zbor vyjadruje rodinám, pozostalým a kolegom úprimnú sústrasť. Táto tragická udalosť je rana pre celý Hasičský a záchranný zbor,“ dodala Križanová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24

Zdroj: Air - Transport Europe

Zdroj: Dnes24.sk