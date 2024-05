31. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Niektoré domácnosti UŠETRIA: Vyúčtovanie nákladov na teplo sa bude MENIŤ Nový spôsob výpočtu nákladov na teplo mal riešiť situácie, keď jeden sused v byte nekúril a šetril tak na úkor druhých. Nastali však problémy a systém sa bude opäť meniť.

Spôsob vyúčtovania nákladov na teplo sa bude opäť meniť. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Náklady na teplo sa po novom vyčísľovali aj za minulý rok. Nový spôsob mal vyriešiť situácie, keď niektorý zo susedov vôbec nekúril a o teplo sa mu postaral susedný byt. Toto sa však vyriešiť nepodarilo.

Prišli problémy

„Dôsledkom vyhlášky je, že byty, ktoré majú nízku spotrebu, kde domácnosti viac šetria, zaplatia viac ako v minulosti a byty, ktoré sú možno aj prekúrené, zaplatia relatívne menej. Pretože základná zložka sa rozpočítava pre všetky byty rovnako podľa podlahovej plochy,“ upozornil analytik portálu Energie-portal.sk Radovan Potočár.

Práve podlahová plocha v niektorých prípadoch dosiahla až 80 percent celkových nákladov na teplo. Na stole je tak otázka, či sú ešte potrebné merače tepla. Podľa počtu miestností v byte môže totiž ich inštalácia stáž až niekoľko stoviek eur. „Je to príliš drahé na ten výsledok, ktorý dosiahneme. Podľa toho vlastne rozdelíme iba 20 percent nákladov na prevádzku tepelného zdroja,“ povedal Miroslav Takáč zo Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Chceli ušetriť, museli si priplatiť

Problém nastal hlavne v prípade ľudí, ktorí majú vlastné tepelné čerpadlo alebo kotol na plyn.

„Hrubo porušuje tých vlastníkov bytov, ktorí už v minulosti sa odpojili od centrálneho vykurovania alebo spoločného vykurovania. Títo by mali podľa tejto novej vyhlášky ešte raz zaplatiť za kúrenie, čo je absurdné,“ vraví energetická ombudsmanka Monika Jankovičová.

Ministerka avizuje zlepšenie

Saková priznala, že vyhlášku z dielne predošlej vlády treba prehodnotiť a upraviť. Znamená to, že už za tento rok sa budú náklady na teplo pravdepodobne počítať po novom.

„Všetky nejasnosti a nespravodlivosti, ktoré nastali, určite už na rok 2024 by sme chceli, aby boli rozpočítané tak, že všetci budú spokojní. To znamená, že tí čo šetria ušetria a tí čo šetriť nebudú, naopak, neušetria,“ nechala sa počuť ministerka, ktorá absolvuje prvé rokovania so správcami bytov už v pondelok 3. júna.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk