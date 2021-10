4 Galéria Zdroj: YouTube.com/Reprofoto Galgan Music Dohviezdil Jaroš medzi deťmi? Podporujete LGBT! Sme kresťania, vravia zhrozené mamičky Je Jarošova popularita u detí ohrozená? Niektoré mamičky vravia, že používa symbol, ktorý je znakom LGBT komunity. 6. október 2021 Monika Hanigovská Magazín

6. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Dohviezdil Jaroš medzi deťmi? Podporujete LGBT! Sme kresťania, vravia zhrozené mamičky Je Jarošova popularita u detí ohrozená? Niektoré mamičky vravia, že používa symbol, ktorý je znakom LGBT komunity.

Miro Jaroš už niekoľko rokov úspešne zapĺňa koncertné haly a verejné priestranstvá. Je mágom na detské hity, ktorými dokáže najmenším na počkanie vyčarovať úsmev.

Nedávno si odniesol cenu od Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) v kategórii Cena za najúspešnejší zvukový nosič. A o tom, že sa mu darí vypovedajú aj jeho zárobky, ktoré ho priveľmi nezaboleli ani počas pandémie.

Deti priam priťahuje

„V čase, keď jeho poslucháči prestali chodiť do škôl a trčali v domácnosti na dištančnom štúdiu, zinkasoval za svoje služby 401-tisíc eur (rok predtým mal obrat 570-tisíc eur),“ informovala o tom pred časom pluska.sk.

Jaroš vtedy prezradil, že hneď ako bolo možné, dokázal zorganizovať turné v súlade s opatreniami. „Koncerty boli vypredané a aj to sa odrazilo na mojich minuloročných príjmoch,“ vysvetlil takto svoj úspešný ťah.

Mamičkám leží v žalúdku

Spevák detských hitov ako Moje telo, s dosahom 24 miliónov videní na YouTube, alebo napríklad piesne Poď cvičiť!, na ktorú si kliklo viac ako 28 miliónov užívateľov, však nateraz niektorým slovenským mamičkám „leží v žalúdku“.

V čom je teda problém? Niektoré z nich pobúril jeho najnovší spevácky počin Lego, ktorý sa taktiež blíži k miliónovej hranici. No pre chytľavú pesničku nemajú všetky mamičky akosi pochopenie.

„Krátko po zverejnení klipu začali chodiť komentáre, ktoré ma zaskočili. Názory svojich fanúšikov si vážim. Často sú pre mňa dokonca výzvou na akceptovanie iného názoru a osobný rast. Tieto ma však zaboleli,“ netají sa Jaroš verejne na svojom Facebooku, pričom pôvodcom tejto pohromy sú traky vo farbe dúhy.

Nemôžu ho už počúvať

Dúhovú vlajku pritom obľubuje LGBT komunita. Jaroš zároveň uverejnil správy od nespokojných matiek. „Pesnička je úžasná, videoklip super. Ten chlapček je chutný, ale má to chybičku, fatálnu! Sú to vaše dúhové traky… mne to príde, ako keby ste trakmi podporoval LGBT. Svoju robotu ako spevák pre deti si robíte výborne, deti vás milujú… ale ako človek ste ma úplne sklamal,“ píše jedna z nich.

Jeho najnovší počin zase zakázala počúvať svojej dcére ďalšia dospelá fanúšička. „Moja dcérka sa teší vždy, keď počuje vaše piesne… ale po poslednom klipe sa nedalo nevšimnúť, že traky sú farebné, a môj názor je taký, že je to liberálne LGBT, my sme kresťania,“ a zároveň dodala, že je jej smutno, že novú pieseň si preto nemôžu vypočuť.

Miro Jaroš neostal ticho a povedal, prečo si zvolil takýto doplnok oblečenia. No neostal len pritom, prezradil, čo ho stále viac na Slovákoch bolí! Článok pokračuje na ďalšej strane.

Zdroj: YouTube.com

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk