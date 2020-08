5. august 2020 MI Zo Slovenska Dojemná pocta Čaputovej: Prezidentka zložila veľkú poklonu svojmu predchodcovi

Hlava štátu zložila veľkú poklonu mužovi, ktorý zastával tento post v rokoch 1993 - 1998. Michal Kováč bol nielen prvý prezident Slovenskej republiky, ale aj mimoriadne odvážny a nezlomný muž.

V auguste by sa Michal Kováč dožil 90 rokov. Hoci už nie je medzi nami, jeho odkaz čestnej a odvážnej politiky je stále živý. Pripomenula si ho aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na svojom statuse na Facebooku mu zložila veľkú poctu.

Skutočný štátnik

Ľudia vstupujúci do politiky si veľmi želajú, aby ich raz titulovali ako štátnikov, teda tých, ktorí sa dokázali svojou osobnosťou a profesionálnymi kvalitami zapísať zlatými písmenami do dejín krajiny. Väčšina z nich však zostane len obyčajnými populistami, ktorí sa neriadili vyššími princípmi, ale prieskumami verejnej mienky. O Michalovi Kováčovi to neplatí.

“Michala Kováča si budeme pamätať ako skutočného štátnika,” uvádza prezidentka Zuzana Čaputová. Obzvlášť vyzdvihla jeho pamätnú vetu, ktorá najlepšie vystihuje jeho boj s aroganciou moci:

„Nechcem veriť, že keď urobíte morálne nevyhnutný skutok, že to môže byť skutok negatívny.“ Prezidentka dodala, že M. Kováč bol skutočne politikom morálne nevyhnutných skutkov a preto môžeme byť na jeho odkaz hrdí a vážiť si ho.

Vojna s Mečiarom

Michal Kováč sa stal prezidentom republiky z vôle Vladimíra Mečiara. Rýchlo sa mu však vzoprel a stal sa jeho hlavným politickým protivníkom.

“Musel klásť odpor autokratickému politikovi, pretože sa nechcel spreneveriť svojmu sľubu, že svoje povinnosti bude vykonávať v záujme občanov,” píše Z. Čaputová. Zároveň dodáva, že cena, ktorú za to osobne zaplatil, nebola malá.

M. Kováč si prvýkrát popudil proti sebe V. Mečiara v roku 1993. Odmietol vyhovieť jeho požiadavke na odvolanie Milana Kňažka z postu ministra zahraničných vecí, pretože na to nevidel rozumný dôvod. Neskôr odmietol vymenovať Ivana Lexu za ministra privatizácie, čím rozpútal ešte väčšiu vojnu s Vladimírom Mečiarom.

Potom nasledovalo jeho legendárne vystúpenie v národnej rade s prezidentskou správou o stave republiky, kde označil Mečiara za manipulátora, ktorý verejnosti podsúva svoje klamstvá.

Bolo to mimoriadne odvážne, keďže predseda HZDS bol v tom čase najpopulárnejší politik v krajine, ktorého milovali masy. Ak by sa M. Kováč riadil prieskumami verejnej mienky, určite by sa na takýto krok neodhodlal.

Vladimír Mečiar intenzívne štval verejnosť proti prezidentovi po celé jeho funkčné obdobie. Najväčšou ranou pre Michala Kováča však bol únos jeho syna do Rakúska, ktorý podľa policajného vyšetrovania zorganizovala Lexova SIS.

