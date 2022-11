Zdroj: TASR/František Iván Domáca lyžovačka bude DRAHŠIA: Oplatí sa ísť k susedom? Poliaci ODHADUJÚ, o koľko stúpnu ceny Na Slovensku už v severných oblastiach napadol prvý sneh a v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách vo štvrtok spustili snežné delá. Bude lyžovačka drahšia? 19. november 2022 ELA Magazín

19. november 2022 ELA Magazín Domáca lyžovačka bude DRAHŠIA: Oplatí sa ísť k susedom? Poliaci ODHADUJÚ, o koľko stúpnu ceny Na Slovensku už v severných oblastiach napadol prvý sneh a v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách vo štvrtok spustili snežné delá. Bude lyžovačka drahšia?

Vo Vysokých Tatrách začali zasnežovať ako prvú zjazdovku Čučoriedky – Západ. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.

Nižšia DPH je kvapka v mori

Na Štrbskom Plese tiež čakajú na počasie. Vedúci strediska Peter Tomko pre TASR potvrdil, že tam by chceli zasnežovanie spustiť v piatok večer. „Uvidíme, ako sa počasie vyvinie, ale chceli by sme začať na zjazdovke Interski a tiež hore časť Solisko,“ uviedol.

Ak všetko pôjde podľa plánu, tak prví lyžiari by sa mohli spustiť po zjazdovkách na Štrbskom Plese 10. decembra a v Tatranskej Lomnici 17. decembra. V Jasnej v Nízkych Tatrách by to malo byť o niečo skôr.

Prevádzkovatelia menších lyžiarskych stredísk pod Tatrami sa pripravujú na zimnú sezónu a počítajú s tým, že bude náročnejšia. Zníženie DPH z 20 na 10 percent na vleky a lanovky by uvítali, no zároveň by chceli mať jasné v tom, koľko ich bude stáť elektrina.

Konateľ strediska v Lopušnej doline pri Svite Ľubomír Kozubík prirovnal návrh znížiť DPH na desať percent ku kvapke v mori. „Skôr by som privítal, aby bolo jasné, koľko bude stáť elektrina, lebo to ešte nie je jasné. Neviem, ako sa máme pripraviť na zasneženie, koľko peňazí nás to bude stáť. Vieme to len odhadnúť,“ skonštatoval pre agentúru SITA.

Skipasy stúpnu

Lyžovačka na Liptove bude počas tohtoročnej zimnej sezóny len mierne drahšia. Pre TASR to uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Podľa jej slov určite nepôjde o výrazné zdražovanie.

„Zatiaľ nemáme konkrétne čísla, čo sa týka cien skipasov, ale nemalo by ísť o nejaký markantný nárast. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk na Liptove sa budú snažiť zasnežiť svahy čo najviac ešte v tomto roku, energia je drahá a budú chcieť čo najviac ušetriť,“ skonštatovala Šarafínová.

Tohtoročnú sezónu v regióne hodnotí organizácia ako uspokojivú, i keď sa opäť nepodarilo dosiahnuť čísla spred pandemických rokov. Od januára do augusta 2022 klesol počet prenocovaní v porovnaní s rokom 2019 o zhruba 16 percent.

„Cestovný ruch fungoval, konečne sa k nám vrátili aj zahraniční návštevníci. Zimná a letná sezóna ukázala, že Liptov je stále ‚in‘,“ priblížila Šarafínová.

Ceny elektriny rozhodnú

Aj keď je všetko drahšie a strediská trápi cena elektriny, prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk musia zároveň urobiť lyžovačku cenovo dostupnou. Lyžiarske strediská sú na začiatku reťazca, ktorý ovplyvňuje ekonomiku a zamestnanosť v oblastiach, kde sa nachádzajú.

„Ďalej sú to ubytovania, reštaurácie, požičovne, lyžiarske školy a celé regióny, ktoré žijú z lyžiarskych stredísk,“ povedal Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ Lavexu, záujmového združenia prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov.

Podľa predpokladov ceny jednodňovej lyžovačky zdražejú minimálne. „V kombinácii so šetrením nákladov sa zvýšia ceny skipasov v stredne veľkých strediskách o dve až tri eurá na deň, v menších strediskách to bude ešte menej. Dobrá správa je, že ceny skipasov pre lyžiarske kurzy zostali nezmenené alebo len s minimálnym nárastom,“ poznamenal Hlavatý.

Strediská zavádzajú systém predaja s flexibilnými cenami, teda v pracovných dňoch, mimo prázdnin, bude lyžovačka lacnejšia.

Zahraničná klientela

Za prvých osem mesiacov roka prichádzali na Liptov najmä Slováci. Zo zahraničnej klientely sa postupne začali vracať Poliaci, ktorých bolo podľa Šarafínovej vidieť už vo februári na svahoch. Pridávali sa aj návštevníci z Česka.

Lyžiarska sezóna na Liptove sa tradične začína v stredisku Jasná, tento rok plánujú spustenie sezóny 3. decembra. Zvyšok stredísk otvorí podľa počasia a toho, ako sa im podarí zasnežiť svahy. Väčšina z nich spustí lyžovačku ešte pred Vianocami.

Ako dodala, momentálne sa región pripravuje na zimnú sezónu a rozbehli sa rezervácie pobytov na zimnú dovolenku na Slovensku. Začiatkom decembra budú otvárať horské stredisko Jasná v Nízkych Tatrách, postupne sa podľa počasia pridajú ďalšie.

Drahšie Poľsko

Poľský denník Rzeczpospolita upozornil, že dovolenková lyžovačka v poľských horách môže túto zimu stáť finančne oveľa viac. Dôvodom sú prudko stúpajúce ceny tovaru a služieb a zvyšujúca sa inflácia. Informovala o tom aj poľská tlačová agentúra PAP.

Skipass môže byť až o 40 percent drahší než v predchádzajúcu zimu, uviedol ako príklad denník Rzeczpospolita i jeho spravodajský portál rp.pl.

Dodali, že penzióny zrejme nebudú ponúkať aj stravovanie, pretože pre majiteľov by to boli ďalšie náklady a hostia pravdepodobne dajú prednosť vlastnej strave vzhľadom na množstvo finančných tlakov, ktoré musia zvládať.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR