Dominika Dána vyhodili z ministerstva: Nech im to vráti v najnovšom románe!, odkazuje Blaha

Dominik Dán patrí medzi najúspešnejších a najzáhadnejších slovenských spisovateľov.

Ministerstvo vnútra prepustilo autora detektívnych románov Dominika Dána. Dôvod je naozaj kuriózny. Pracovať mal na tlačovom odbore a poberať vyše 2 000 eur v hrubom mesačne. Vraj roky nič nerobil a do práce si chodil len pre výplatu.

„Priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku,“ informovala ešte v stredu hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová v rámci tlačovej správy o kontrole efektívnosti na pracoviskách a šetrení výdavkov na rezorte, ktoré mali odhaliť tento prípad.

S informáciou, že týmto policajtom bol práve Dán, prišla 7. augusta ako prvá TV Markíza.

Že záhadného spisovateľa, ktorého identita nie je verejnosti známa, nevidel ani samotný minister, potvrdil Roman Mikulec (OĽaNO). „Ja som toho človeka nevidel. Ten človek nechodil ani do práce,“ povedal Mikulec a dodal, že jeho prácou je zrejme písanie kníh z domu. Nevidí preto dôvod, aby bol ďalej zamestnancom ministerstva vnútra. Podľa TV Markíza po výpovedi na ministerstve odišiel údajne do výsluhového dôchodku.

Na ministerstvo Dominka Dána prijal bývalý šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer). Potvrdil, že ho zamestnal ako poradcu vzhľadom na jeho dlhoročné skúsenosti s vyšetrovaním najzávažnejších zločinov, a odvádzal vraj skvelú prácu.

„Oslovil som veľmi skúseného policajta, ktorý pravidelne poskytoval svoje analytické schopnosti. Môžem vylúčiť, že by si chodil iba po výplatu. Myslím, že ministerstvo urobilo chybný krok,“ povedal Kaliňák.

Na obranu Dominika Dána sa v 10 bodoch „obhajoby“ postavil Smerácky poslanec Ľuboš Blaha vo svojom statuse.

„Vraj spisovateľ nič nerobil. V skutočnosti roky pomáhal so svojimi bezpečnostnými analýzami, na ktoré má zjavne talent. A hodnotí ho minister Mikulec, ktorý celkom očividne žiadnym talentom nedisponuje… O nečinnosti Dominika Dána hovorí Roman Mikulec, najlenivejší minister vnútra v dejinách ľudstva. Prosím, nech sa prihlási niekto, kto už videl ministra Mikulca niečo urobiť,“ píše Blaha.

A ako dodáva na záver, „ja len dúfam, že im to Dominik Dán vráti v najnovšom románe – mohol by sa volať O ukradnutej diplomovke.“

O pravej identite Dominika Dána (pseudonym slovenského spisovateľa – pozn. red.) sa na verejnosti, ale i medzi fanúšikmi vedú spory. Po prvej desiatke kníh sa médiá začínali viac zaujímať o úspešného autora. Knižne debutoval v roku 2005 – Popol všetkých zarovná. Poslednou je Klbko zmijí (2020).

Objavovali sa konšpirácie, že pseudonym je len značkou úspešných copywriterov. Autor začal komunikovať s verejnosťou cez rozhovory v elektronických médiách, v ktorých potvrdil, že je z radov kriminalistov.

Okrem najbližších spolupracovníkov a pracovníkov poznajú jeho identitu niektorí novinári. Vystúpiť z tieňa anonymity ale nechce aj z profesionálneho hľadiska. Dán sa viackrát vyjadril, že by to urobil, no zatiaľ to necháva tak ako je.