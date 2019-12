19. december 2019 Rôzne Počas Vianoc pribudne na letisku v Bratislave 70 letov

Najviac, 16 letov, teda osem príletov a osem odletov, bolo pridaných z Londýna na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave a späť.

Na letisku M. R. Štefánika pribudne vo vianočnom období 70 letov nad rámec pravidelných týždenných frekvencií. Letecké spoločnosti pridali od 18. decembra do 8. januára prílety navyše z Birminghamu, Londýna, Manchestru, Edinburghu, Dublinu a iných miest. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Vracajú sa k blízkym

Najviac, 16 letov, teda osem príletov a osem odletov, bolo pridaných z Londýna na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave a späť. Z toho desať pridaných letov zabezpečí Wizz Air z Londýna-Lutonu, a to od 11. decembra. Šesť letov navyše vykoná Ryanair z Londýna-Stanstedu do Bratislavy a späť. Dopravca zabezpečí navyše aj šesť príletov z Birminghamu a šesť odletov (spolu 12 letov) a spolu osem letov z alebo do Manchesteru.

Po tri rotácie letov pribudnú aj z alebo do Edinburghu, Dublinu, Milána-Bergama a zo Skopje v Severnom Macedónsku a späť. Nad rámec pravidelných týždenných frekvencií vypraví Wizz Air vo vianočnom období aj lety do Ľvova na Ukrajine a bulharskej Sofie a späť.

„Na Štedrý deň, 24. decembra, je v pláne 11 pravidelných príletov a 11 odletov z Bratislavy, pričom posledné lety sa uskutočnia približne o 17:00 hod. tak, aby boli cestujúci čo najskôr doma so svojimi blízkymi. Rovnako do 17:00 hod. sú naplánované lety aj počas Silvestra,“ priblížila Ševčíková.

V Prvý sviatok vianočný, 25. decembra, dopravca Ryanair nevypravuje žiadne lety. Dopravca Flydubai však aj v tento deň prepraví Slovákov do Dubaja.

Wizz Air 25. decembra naplánoval odlety do všetkých svojich šiestich destinácií, kam lieta z Bratislavy, do Ľvova, Odesy, Londýna-Lutonu, Kyjeva-Žuljany, Skopje a Sofie. Odlet a prílet z Moskvy do Bratislavy a späť vypraví vo sviatočný deň aj letecká spoločnosť Pobeda.

