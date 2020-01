2. január 2020 Zo Slovenska Národný dopravca vypraví v piatok z Bratislavy do Košíc tretí mimoriadny rýchlik

Mimoriadny vlak má pomôcť v preprave obyvateľov zo západu na východ. Lístky sú v predaji.

Foto: Júlia Vargová / Zdroj: Dnes24.sk

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok (3.1.) popoludní vypraví v smere zo západu na východ tretí mimoriadny vlak. Rýchlik vyrazí z Bratislavy o 13.49 h a do Košíc má plánovaný príchod o 19.46 h. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že posledný z celkovo štyroch mimoriadnych rýchlikov pôjde 7. januára 2020 v opačnom sme­re.

Cestovné lístky a miestenky si odporúča dopravca zabezpečiť v dostatočnom časovom predstihu.

Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS.

ZSSK počas minuloročných sviatkov od 21. decembra 2018 do 7. januára 2019 prepravila 1.672.678 ces­tujúcich. Ako dodal hovorca, počas týchto dní železničná spoločnosť vypravila celkom 24.144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas, teda s meškaním do 5 minút vrátane, 22.589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.

Zdroj: TASR