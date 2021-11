7 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Dopravná značka, ktorá ZABÁVA internet: Kde spravili majstri chybu?! FOTO a VIDEO Aj majster tesár sa niekedy utne, hovorí sa v slovenskom prísloví. Lenže pri pohľade na novú dopravnú značku v Bratislave sa skôr schuti zasmejete. 3. november 2021 han Magazín

3. november 2021 han Magazín Dopravná značka, ktorá ZABÁVA internet: Kde spravili majstri chybu?! FOTO a VIDEO Aj majster tesár sa niekedy utne, hovorí sa v slovenskom prísloví. Lenže pri pohľade na novú dopravnú značku v Bratislave sa skôr schuti zasmejete.

Zdroj: Dnes24.sk

Na Slovensku sme už zažili všeličo: Chodníky, ktoré nikam nevedú, parkoviská vyasfaltované okolo áut či lavičky otočené k múru. Ako sa hovorí, na cudzej chybe sa najlepšie zabáva. To je príklad aj nešťastného umiestnenia dopravnej značky v hlavnom meste, presnejšie v novovybudovanej lokalite Bory, ktorá sa nachádza medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou.

Aby sme boli presní, tak ide o značku, ktorá má oficiálny názov: Smerová a pruhová predzvesť. Podľa vyhlášky značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom a o radení do jazdných pruhov v priestore križovatky. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby nebola „zapustená“ do chodníka.

Jedna z piatich nosných konštrukcií značky totiž zasahuje do chodníka neďaleko cesty a v malej výške. Hrozí tak nebezpečenstvo ú­razu.

Hit internetu

Ako to býva pri podobných prípadoch, okamžite sa fotky dostali na sociálne siete a internet. Ako prvé o tom informovalo Zomri na Facebooku. „Internetom sa šíri táto fotka, tak pevne veríme, že je to fotošop,“ píše sa k fotke.

Preto sme sa na „miesto činu“ vybrali aj my. „Nie je to fotošop, je to realita,“ zistili sme na vlastnej koži. Ide o miesto či skôr chodník pri kruhovom objazde do Kauflandu pri Hornbachu, v smere z Lamača.

Chybne umiestnená značka však na svojom mieste dlho nepobudne. „Ide sa to riešiť, zajtra to už takto nebude vyzerať,“ upozornil nás pán, ktorý nechcel byť menovaný.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk