VIDEO: Prvý obchod ako zo sci-fi? S nákupom v HI-TECH potravinách vám pomôže ROBOT!

V Devíne dlhodobo chýbala predajňa potravín. Spoluvlastník spoločnosti J&T, milionár Patrik Tkáč, ktorý je obyvateľom spomínanej mestskej časti Bratislavy, sa rozhodol zobrať riešenie do vlastných rúk. Výsledkom jeho snahy je čerstvo (2. 11.) otvorený obchod s názvom Potraviny od našich.

Lokálne dobroty

Tkáčovou prvotnou myšlienkou bolo priniesť do Devína jednu z predajní siete Yeme. Tento projekt sa však nepodaril, preto sa finančník rozhodol, že otvorí vlastný obchod. V predajni na Hradnej ulici zákazníci nakúpia najmä lokálne potraviny a spotrebný tovar.

Patrik Tkáč vysvetlil, že túto novinku neberie ako podnikanie, no bol by rád, ak by projekt nemusel ani dlhodobo dotovať.

„Ja to mám v hlave tak, že si to má zarobiť na prevádzkové náklady a bežné opravy. Nečakám, že sa to niekedy vráti, ale nie je to ani filantropia. Ja verím v rast hodnoty nehnuteľností v Devíne, takže mne stačí, že porastie hodnota, aj keď dúfam, že dlho nebudem musieť testovať tú cenu predajom. Budem vždy transparentne informovať o tržbách a nákladoch,“ okomentoval svoj plán Patrik Tkáč.

Pekáreň aj vinotéka

Novootvorené potraviny majú svoju vlastnú pekáreň, kde dostanete čerstvý kváskový chlieb, domáce koláče a rôzne druhy pečiva. Môžete si tam posedieť aj pri šálke kávy. Mäsiarstvo vás zaujme vyberanými údeninami a mäsovými špecialitami, v ponuke sú aj čerstvý losos a krevety na ľade.

Pre zákazníkov sa chystajú aj nákupné výhody, ktoré budú súčasťou digitálneho vernostného programu. Ak sa pri vstupe zaregistrujete, rátajte so zosnímaním tváre – tzv. tvárovou biometriou.

Registrácia neskôr prinesie zákazníkovi viacero benefitov vrátane možnosti prísť do obchodu nonstop 24 hodín, využívania umelej inteligencie pri nakupovaní nielen potravín, ale aj vína v excelentnej vinotéke, ktorá sa nachádza v podzemí.

Ako zo sci-fi

Ako sme už naznačili, predajňa nebude ničím zaostávať za súčasnou dobou plnou technológií. Naopak, chystá sa ju predbehnúť zaujímavými „vychytávkami“ s využitím umelej inteligencie. Špeciálny robot zákazníkom na základe minulých nákupov a ochutnávok pomôže napríklad aj pri orientácii vo vinotéke. Keď si víno po komunikácii s robotom vyberiete, miestnosť potemnie a lúč svetla vás zorientuje pri hľadaní konkrétneho produktu. V ponuke sa nájdu lokálne, ale aj odrodové vína s cenovkou cez 8-tisíc eur.

Robot, ktorého nazvali Jarvis (podľa filmu Ironman), bude sledovať nákupy zákazníkov.

„Systém bude zaznamenávať správanie kupujúcich, ale len v prípade, že na to kupujúci dá súhlas. Výsledkom majú byť bonusové služby k nákupom. Takto zaregistrovaný kupujúci bude môcť nakupovať v potravinách aj mimo otváracích hodín 24 hodín denne sedem dní v týždni,“ informoval portál Index.

Pravidelní návštevníci predajne nebudú potrebovať ani nákupný zoznam v mobile či na papieriku. Umelá inteligencia by mala zákazníkom pripomenúť na základe predchádzajúcich nákupov, čo by ešte mohli vložiť do košíka.

Zdroj: Dnes24.sk

