5. november 2022 han Rôzne Príde PREVRATNÁ novinka aj na Slovensko? Kuriér doručí potraviny PRIAMO do chladničky! Zdá sa, že v súčasnom svete je možné už všetko. Príkladom je aj pilotný projekt v doručovaní jedla kuriérom priamo do chladničky.

Populárny francúzsky reťazec supermarketov Carrefour rozbehol nový formát doručovania potravín. Pre tých zákazníkov, ktorým robí problém nielenže samotné nakupovanie, ale aj vykladanie tovaru, je tu novinka. Informuje o tom aj portál Gaming Deputy.

Rozvoz až domov

Na tejto službe nie je nič nové, ale vyloženie produktov až u klienta, presnejšie do jeho špajze či chladničky, je už niečo prevratné. Objednanie tovaru cez internetový obchod funguje rovnako ako sme všetci zvyknutí. Na jeho konci však môžete zadať novú službu. Tou je vyloženie tovaru do chladničky.

„Zákazník nemusí byť v čase vyloženia doma!“ uvádza portál.

Kuriér bude neustále snímaný kamerou a bezprostredne po príchode ku zákazníkovi urobí fotografie bytu. Tie odošle do aplikácie, ku ktorej má prístup aj klient. To isté spraví aj keď bude odchádzať. Samozrejme, že potraviny, ktoré patria do mrazničky, skončia v nej. Tie ktoré potrebujú chlad, zase budú v chladničke. Ostatné uloží po dohode, napríklad na stôl či do špajze.

Nevýhodou tejto služby je to, že si zákazníci musia zakúpiť špeciálny zámok, ktorý stojí približne 300 eur. Avšak takáto služba sa pozdáva aj Patrikovi Tkáčovi z J&T, ktorý to už zdieľal na Facebooku. „Nuž, kto dá kľúče Jarvisovi?“ pýta sa Tkáč, ktorý narážal na meno robota.

Ten ľudí obsluhuje v potravinách na Devíne, ktoré vlastní práve Patrik Tkáč. Nákupy tam môžu robiť zaregistrovaní zákazníci, ktorí si pred vstupom do predajne naskenujú tvár. Na základe toho dostane zákazník cez aplikáciu signál, že môže vstúpiť.

