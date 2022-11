Zdroj: TASR/Martin Baumann Remišová NEODPORÚČA zúčastniť sa na referende: Sú to vyhodené peniaze a ŠTVAVÁ kampaň Fica! Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie je súčasťou štvavej kampane šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica. 4. november 2022 Správy Politika

4. november 2022 Správy Politika Remišová NEODPORÚČA zúčastniť sa na referende: Sú to vyhodené peniaze a ŠTVAVÁ kampaň Fica! Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie je súčasťou štvavej kampane šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Myslí si to ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Považuje to za zbytočne vyhodené peniaze. Jej strana neodporúča ľuďom zúčastniť sa na referende.

Vyhodené peniaze?

„Vyhadzovať milióny eur na zbytočné referendum v čase najťažšej krízy, ktorá Slovensko postihla, pokladám za egoistické chrapúnstvo. Odkedy je Robert Fico v opozícii, nevie robiť nič iné, len vedie štvavú kampaň,“ uviedla Remišová na piatkovej tlačovej konferencii.

Pripomenula, že v čase krízy hľadá štát na pomoc ľuďom každé euro. Fico podľa nej robí takúto štvavú kampaň len preto, aby zachránil „svojich ľudí“, ktorí sa nachádzajú vo väzbe.

Fico podľa Remišovej vždy po prehratých voľbách organizuje referendum a pokiaľ ho chce zorganizovať niekto iný, hovorí, že je to podkopávanie legitímnych výsledkov volieb.

Referendum bude v januári

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční 21. januára 2023. Termín určila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR.

Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.

Kritika Hegera

Januárové referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie je kampaňou šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý si chce zabezpečiť beztrestnosť po voľbách.

Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Referendom by podľa neho došlo k takému zásahu do Ústavy SR, že môže vyvolať nestabilitu počas volebného obdobia. Tvrdí, že vláda potrebuje na presadenie programu štyri roky, na ktoré dostala mandát od občanov.

Referendum považuje premiér za legitímny nástroj na to, aby ľudia vyjadrili svoju vôľu. Plánovaný plebiscit však považuje za kampaň Fica za štátne peniaze.

„Na to, aby si Robert Fico zabezpečil svoju beztrestnosť a návrat k moci, zneužije čokoľvek, zneužije aj ústavu a chce zaviesť takéto prvky destabilizácie,“ povedal Heger novinárom počas výjazdu v Martine.

Smer sa kritike bráni

Opozičný Smer-SD odmieta, že by referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bolo jeho kampaňou. Kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho nevyhlásila na termín samosprávnych volieb, ale obrátila sa opäť na Ústavný súd SR, čo oddialilo celý proces.

Keďže parlament podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica nechce zmeniť Ústavu SR v súvislosti s predčasnými voľbami, treba to dosiahnuť referendom. Strana plánuje pred referendom približne dvojtýždňovú kampaň formou bilbordov, prípadne aj zhromaždení.

Fico tvrdí, že momentálne nie je možné urobiť predčasné parlamentné voľby, dosiahnuť sa to dá len zmenou ústavy.

„Sme jediná krajina na svete, ktorá nevie zorganizovať predčasné voľby, lebo to vraj nemáme napísané v ústave,“ vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii.

Kritizuje za to prezidentku, keď sa ešte po prvom vyzbieraní podpisov na iniciovanie referenda obrátila na Ústavný súd SR. Ten povedal, že na to, aby sa cez referendum mohlo rozhodnúť o predčasných voľbách, sa musí zmeniť ústava.

Podľa Fica nejde o kampaň Smeru-SD, keďže sa len obrátili na ľudí, vzhľadom na to, že koalícia nechce zmeniť ústavu. Referendum je podľa neho legitímnou cestou a je potrebné, aby bolo v ústave uvedené, že sa dá rokovať o predčasných voľbách.

Zdroj: TASR