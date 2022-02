Zdroj: unsplash.com Dostali ste vakcínu v zahraničí? DOOČKOVAŤ sa už bude možné aj na Slovensku! Konečne sa pohli ľady! Reč je o tých Slovákoch, ktorí si nechali pichnúť vakcínu mimo našej krajiny. 3. február 2022 han Zo Slovenska

Všetci tí, ktorí sa podujali k očkovaniu v zahraničí, budú môcť ísť od pondelka (9. 2.) bez registrácie na druhú alebo posilňujúcu vakcínu už aj na Slovensku. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na Facebooku.

„Vyriešili sme zapisovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku,“ uvádza NCZI na sociálnej sieti.

O čo presne ide?

Ak ste sa nechali zaočkovať mimo Slovenska, o druhú či tretiu dávku môžete už požiadať aj doma. A čo je hlavné, stačí vám k tomu len jeden krok. „Bez registrácie prídete s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára. Tu vás zaočkujú druhou alebo treťou dávkou a zapíšu to do systému,“ píše NCZI.

Dostanete aj potvrdenie. „Následne si požiadate o Digitálny Covid preukaz EU, v ktorom budete mať zapísanú práve podanú dávku,“ uzavrelo NCZI.

FOTO: ilustračné

