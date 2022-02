Zdroj: Instagram.com/sajfa Slávny pár má NÁDHERNÚ novinu: Druhýkrát sa stanú rodičmi! AKO sa bude volať bábätko? Tomu sa povie krásna správa! Budú opäť rodičmi! Rodina Cifrovcov sa radostne rozrastá. Malá Sára sa dočká súrodenca. 3. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

3. február 2022 Monika Hanigovská Magazín Slávny pár má NÁDHERNÚ novinu: Druhýkrát sa stanú rodičmi! AKO sa bude volať bábätko? Tomu sa povie krásna správa! Budú opäť rodičmi! Rodina Cifrovcov sa radostne rozrastá. Malá Sára sa dočká súrodenca.

Známy pár šoubiznisu oznámil radostnú správu. Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej „Sajfa“ Cifra čakajú ďalší prírastok do rodiny. Vo videu, ktoré zverejnil profil Ja som Fun Radio to potvrdil sám moderátor.

Čerstvá novinka

„Zdá sa, že sa nám rozrastie rodina. Vyzerá to tak, že nám pribudne ďalší potomok,“ pochválil sa, no zároveň zavtipkoval, že čo urobia s prvorodenou­ Sárou.

„No veď to, pri jej intelektuálnych schopnostiach rovno aj do školy,“ odpovedal s úsmevom, a jedným dychom prezradil, že pohlavie s manželkou ešte nepoznajú. „Je to buď alebo, čo sa týka pohlavia. Ste prví, čo to viete,“ odvetil pre Fun Radio.

Meno podľa tradície?

Vyjadril sa aj k možnému menu nového potomka. „Zatiaľ uvidíme podľa pohlavia, ale máme nejakých favoritov. Môj brat čaká v rovnakom čase tiež dieťa a nechcem povedať meno. Určite pôjdeme niekde starozákonne, lebo máme túto tradíciu,“ prezradil moderátor.

Veronika Cifrová Ostrihoňová oznámila radostnú novinu vo videu na Instagrame. „Čo má mamina v brušku?,“ pýtala sa počas hry s dcérkou, pričom Sára odpovedala, že tam má bábätko. Známa moderátorka taktež prezradila, že koncept bračeka alebo sestričky je v štádiu doladenia.

Ďalší dôvod na oslavu

V rodine Sajfovcov je ešte veselšie. „Chceli sme vám to pôvodne oznámiť tancom ale nakoniec v zhone rána som našiel iba túto krásnu fotku, keď mala Sára asi dva mesiace a dnes už vyzerá úplne inak,“ pochválil sa moderátor na Instagrame.

Sajfa zložil veľkú poklonu svojej manželke. „Emócia je stále rovnaká a hádam ešte intenzívnejšia lebo moja krásna manželka, moja inšpirácia, moja kotva, môj maják, moja skala, môj múr, moja Veronika má dnes narodeniny.“

Zdroj: Dnes24.sk