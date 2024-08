2. august 2024 Rastislav Búgel Kultúra Dovolenka slovenskej moderátorky ako z HORORU: Skončila s POPÁLENINAMI 2. stupňa! Tak takúto dovolenku si nepraje nik. Známa slovenská moderátorka skončila v obrovských bolestiach.

Známa slovenská rozhlasová moderátorka Katarína „Becca“ Balážiová sa spolu s priateľmi vybrala na Ibizu. Vytúžený relax sa ale poriadne skomplikoval.

Popáleniny druhého stupňa

„Som ok, len som objavila novú dimenziu žitia a bolesti vďaka popálenine druhého stupňa,“ napísala moderátorka na Instagrame.

Ani napriek nepríjemnému zraneniu ju pozitívny pohľad na svet neopúšťa. „Pozrite, v živote dejú fuckupy, nech ste kdekoľvek, a keď sa už majú diať, tak nech aspoň v dobrej spoločnosti a výhľadom na more,“ napísala.

A čo sa vlastne stalo? Becca spadla zo skútra na rozhorúčený výfuk.

„Ale nič vážnejšie sa nestalo. V noci som ešte skočila na pohotovosť a unlockol sa mi nový strach, oddelenie popálenín je spešl,“ dodala.

Dôvod na vďačnosť

Vraví, že ak vám život prinesie takýto nepríjemný moment, treba to zobrať s humorom. „Evidentne ma život potrebuje niečo naučiť a tak sedím v lavici. Sranda je, že som s tým odtancovala ešte jednu celú noc, kým ma to neuložilo do postele. A to je dôvod na úsmev a vďačnosť,“ priznala sa moderátorka a dodala: „PS: Ak vám niekto povie, že popáleniny veľmi bolia. Má pravdu.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk