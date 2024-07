13. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia DRÁMA na mori! Ženu na nafukovacom kolese odniesol prúd, zachránili ju po 36 HODINÁCH Mladá žena sa išla osviežiť do mora a zobrala si aj nafukovacie koleso. Po 36 hodinách ju našli o 80 kilometrov ďalej.

21-ročná Číňanka strávila desiatky hodín v strachu o vlastný život. Ako informuje The Guardian, žena sa išla okúpať na nafukovacom kolese spolu s priateľkou. Prúdy pri japonskom pobreží ju však začali unášať ďalej od brehu.

Keď sa kamarátky oddelili a mladá Číňanka sa nevracala, jej kamarátka zalarmovala úrady.

Desiatky hodín na mori

O pár minút neskôr sa rozbehla záchranná operácia, no po žene ako keby sa zľahla zem.

O 36 hodín neskôr mladú Číňanku na kolese spozorovala posádka nákladnej lode.

Bola približne 80 kilometrov od miesta, kde sa išla okúpať!

Podarilo sa ju zachrániť

Dvaja námorníci okamžite skočili do vody a zúfalú ženu dostali na palubu. Hoci vzdialenosť medzi plážou a miestom záchrany je vzdušnou čiarou 80 kilometrov, podľa miestnych úradov vo vlnách preplávala oveľa viac kilometrov.

Číňanku previezli do nemocnice, no hospitalizovaná nebola. Ako zázrakom vraj totiž jej dehydratácia nebola vážna. Žena prezradila, že ju na plávacom kolese začalo unášať more, no keď to zistila, bola už ďaleko a nedokázala sa vrátiť späť.

