4 Galéria DRAMATICKÉ chvíle na Donovaloch: Paraglajdisti utrpeli po pádoch vážne úrazy Lety paraglajdistov sa skončili zásahom záchranárov. Čo sa odohralo po ich pádoch? 14. august 2022 Jakub Forgács

V popoludňajších hodinách boli horskí záchranári z Veľkej Fatry požiadaní o súčinnosť Záchrannou zdravotnou službou pre paraglajdistu, ktorý spadol pri pristávaní. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke. „Z Oblastného strediska HZS odišli dvaja profesionálni a dvaja dobrovoľní záchranári,“ uviedli.

„Paraglajdista sa sťažoval na bolesť v krížovej oblasti chrbtice a nôh. Na mieste mu bola poskytnutá neodkladná zdravotnícka starostlivosť a po príchode posádky RZP bol odovzdaný do ich starostlivosti,“ pokračovali horskí záchranári.

V čase odovzdania prišla podľa HZS ďalšia žiadosť o pomoc pre druhého paraglajdistu. „Po páde z výšky na zem sa sťažoval na bolesti v dolnej časti chrbta. Bol stabilizovaný do vákuového matraca a bola mu podaná intravenózna liečba,“ dodala HZS so slovami, že následne si ho prebrala posádka RZP a odviezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

Zábery zo spomínaných zásahov HZS nájdete v priloženej fotogalérii.

