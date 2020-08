Dnes o 22:01 Správy Zo Slovenska Druhá vlna priniesla NOVÉ OPATRENIA: Dotknú sa škôl, kúpalísk aj športových zápasov

Školský rok začína už onedlho a na Slovensko udrela druhá vlna pandémie COVID-19. Konzílium po celodennom rokovaní zverejnilo nové pravidlá.

Konzílium odborníkov nebude do 1. septembra prehodnocovať zoznam menej rizikových krajín, Slovákom však odporúča necestovať do zahraničia, obzvlášť ak majú maloleté deti. Zoznam menej rizikových krajín a regiónov sa od septembra bude aktualizovať každé dva týždne. Po štvrtkovom stretnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Čestné vyhlásenia

Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti. Avizovala to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová. Školská dochádzka sa podľa jej slov začne ako každý rok 2. septembra.

„Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia – bude presne uvedené, čo sú príznaky – tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára,“ priblížila Prokopová. Dieťa by zároveň nešlo do školy a následne by sa postupovalo podľa odporúčania lekárov.

Ozrejmila tiež, že vo vyhlásení o bezinfekčnosti rodič deklaruje, že dieťa nemá príznaky infekčného ochorenia a neboli mu nariadené karanténa ani karanténne opatrenia.

Školáci v rúškach

Konzílium tiež rozhodlo, že prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch, vysvetlila Prokopová. Nenosenie rúšok v školách sa u detí nebude sankcionovať. Konzílium prenecháva zodpovednosť na učiteľov. Marek Krajčí (OĽANO) verí, že nosenie rúšok v školách zamedzí šíreniu nového koronavírusu a opatrenie sa bude môcť po dvoch týždňoch zrušiť.

Čo s podujatiami?

Konzílium zároveň neodporúča na Slovensku organizovanie hromadných podujatí ani cestovanie do zahraničia. Marek Krajčí avizoval od septembra do októbra zákaz podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových. Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí, ako aj tie po 23.00 h s výnimkou svadieb. Zároveň sa má na polovicu obmedziť kapacita kúpalísk a akvaparkov.

"Od prvého septembra dôjde k veľkej socializácii našich detí a študentov, čo je vždy živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. Potrebujeme ubrať replikáciu vírusu, preto sme sa rozhodli zakázať hromadné podujatia nad 1000 účastníkov v exteriéri, v interiéri nad 500 účastníkov. Samozrejme, stále sú povinné rúška,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

K zákazu hromadných podujatí sa podľa neho pristupuje na základe skúseností zo zahraničia. Poukázal na nákazu návštevníkov športových podujatí v Taliansku, Chorvátsku či Srbsku. „Je veľmi ťažké dohľadať kontakty, a to ochorenie potom prechádza do nekontrolovanej fázy,“ poznamenal.

V rámci opatrení proti novému koronavírusu sa má v septembri obmedziť aj kapacita kúpalísk a akvaparkov, a to približne na polovicu. Cieľom je zamedziť nadmernej koncentrácii ľudí. „Ide o veľmi rizikové miesta,“ doplnil Krajčí.

Ak nemusíte, necestujte

Epidemiológovia odporúčajú aj zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Krajčí avizoval, že do začiatku septembra nebudú odborníci prehodnocovať menej rizikové krajiny, ale definujú rizikové regióny v krajinách. Údaje budú aktualizovať minimálne raz za dva týždne.

„Rozhodli sme sa, že menej rizikové krajiny zostanú zachované až do 1. septembra, keď môže dôjsť k ich prehodnoteniu. Zároveň sme zadefinovali tzv. rizikové regióny aj v menej rizikových krajinách, nakoľko sme na začiatku druhej vlny pandémie. Ochorenie sa naozaj rozširuje po všetkých krajinách a stúpa počet nakazených,“ uviedol minister.

Do zoznamu rizikových regiónov patria v Česku Praha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, Španielsko, vo Francúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, Malta, v Holandsku Noordholland a Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej Británii Grampian a v Estónsku Tartumaa a Harju Maakond.

Dodal, že Slovensko je stále bezpečnou krajinou, preto Krajčí spolu s konzíliom stále odporúča dovolenku doma.

Opatrenia pre DSS podľa regiónov

Opatrenia pre domovy sociálnych služieb (DSS) by sa mali v súvislosti s novým koronavírusom prijímať zatiaľ len na regionálnej úrovni.

„Chceli by sme zdôrazniť, že sú tam občania, ktorých potrebujeme aj v druhej vlne pandémie chrániť, avšak opatrenia nechceme prijímať celoslovensky, ale chceme, aby boli prijímané najmä na regionálnej úrovni,“ uviedol Krajčí.

Podľa jeho slov je najviac rizikovým trenčiansky región. Odborníci preto vyzvali okresný úrad v sídle kraja a tiež regionálny úrad verejného zdravotníctva spolu so zriaďovateľmi DSS, aby vyhodnocovali lokálnu epidemiologickú situáciu a prijímali opatrenia, ako počas prvej vlny pandémie.

Praktický prehľad opatrení

CESTOVANIE:

zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia

nebudeme do 1. 9. prehodnocovať menej rizikové krajiny

definujeme rizikové regióny v krajinách

aktualizácia údajov každé dva týždne

ZOZNAM RIZIKOVÝCH REGIÓNOV:

Česko: Praha

Chorvátsko: Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko: Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Francúzsko: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte

Belgicko

Malta

Holandsko: Noordholland, Sudholland

Írsko: Midlands, Mid-East

Dánsko: Midtjylland

UK: Grampian

Estónsko: Tartumaa, Harju Maakond

ŠKOLY:

čestné vyhlásenie do škôl

informácia o ceste mimo SR od 17.8. 2020

informácia o účasti dieťaťa na hromadnom podujatí od 17.8. 2020

prehlásenie o bezinfekčnosti

informácia o absolvovaní karantény po pobyte v rizikovej krajine

prvé dva týždne nosenie rúšok v školách

OBMEDZENIA OD 1.9. DO 1.10. 2020:

neodporúčame hromadné podujatia

zákaz hromadných podujatí nad 1000 ľudí (vrátane športových podujatí)

zákaz interiérových hromadných podujatí nad 500 ľudí (povinnosť nosenia rúška)

zákaz všetkých interiérových hromadných podujatí po 23. h s výnimkou svadieb

obmedzíme návštevnosť kúpalísk a aquaparkov

ZARIADENIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI:

opatrenia sa budú zavádzať na regionálnej úrovni na základe epidemiologickej situácie.

ZAMESTNÁVANIE OBČANOV RIZIKOVÝCH KRAJÍN:

povinnosť zamestnávateľa zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk bez potvrdenia o ich registrácii na RÚVZ a potvrdenia o negatívnom PCR teste

