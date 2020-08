12. august 2020 Zo Slovenska Nejde o komunitné šírenie, tvrdí Mikas. S čím súvisí nárast nákazy koronavírusom?

Za utorok pribudlo na Slovensku 75 prípadov nákazy novým koronavírusom. Najviac pozitívne testovaných je z okresu Galanta a Bratislava.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Nárast prípadov nákazy novým koronavírusom súvisí s importovanými prípadmi a úzkymi kontaktmi pozitívne testovaných ľudí. Po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s aktuálnym nárastom uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. „Nejde o komunitné šírenie,“ zdôraznil.

Pandemický plán

Platí to aj v prípade nárastu nových prípadov v okrese Galanta, ktorý súvisí s pracovníkmi jednej zo spoločností. „Je to lokálne ohnisko, epidemiológovia to majú podchytené, úzko spolupracuje aj zamestnávateľ,“ povedal Mikas. Dodal, že importované prípady súvisia hlavne so zamestnancami z iných krajín, najväčší počet sa týka ľudí z Ukrajiny, Srbska a Českej republiky.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) v tejto súvislosti zdôraznil úlohu zamestnávateľov. „Je dôležité, aby si dobre nastavili pandemický plán, ako ich zamestnanci budú chránení,“ uviedol.

Za utorok (11. 8.) pribudlo na Slovensku 75 prípadov nákazy novým koronavírusom. Najviac pozitívne testovaných je z okresu Galanta (21) a Bratislava (16). Na Slovensku je aktuálne 775 aktívnych prípadov.

