Dnes o 12:29 ELA Zo Slovenska DRUHÝ DEŇ testovania: Nápor výrazne opadol, niekde chýbajú testy a certifikáty, FOTO

Na Slovensku v nedeľu pokračuje celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.

12 Galéria

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj , TASR/Michal Svítok , TASR/Ján Krošlák

Testovať sa bude rovnako ako v sobotu (31. 10.) v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 – 12.45 h a 18.00 – 18.30 h, posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.

Na Slovensku otestovali prvý deň celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 2 581 113 ľudí. Infekčných z nich bolo 25 850, teda jedno percento.

Testovanie počas druhého dňa plošného testovania zabezpečujú tímy na 4782 odberných miestach, k dispozícii je teda 98 percent všetkých plánovaných odberných miest. O testovanie sa stará vyše 46-tisíc osôb. Na tlačovom brífingu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Ako to prebieha v krajských mestách na Slovensku? Najdôležitejšie informácie priebežne aktualizujeme.

Kompletný ZOZNAM odberných miest a aktuality z miest a krajov sledujte na našich regionálnych weboch.

Bratislavský kraj

Začiatok druhého dňa celoplošného testovania v hlavnom meste nekopíruje scenár prvých hodín zo soboty. Dlhší rad pri odbernom mieste je momentálne skôr výnimkou, mestské časti pri oznámení o stave informujú väčšinou o pár osobách, čakajúcich na test.

Aj pred bránou automobilového závodu v Devínskej Novej Vsi, kde je jedno z 15 odberných miest v mestskej časti, boli po siedmej hodine prítomní dvaja záujemcovia o testovanie. Pri všetkých odberných miestach v mestskej časti svieti zelená na semafore, teda testovanie prebieha bez dlhého čakania.

Podobne na zeleno sú vysvietené všetky odberné miesta v Dúbravke, ale aj v bratislavskom Novom Meste, kde pri odberných miestach čakalo po siedmej od päť do 15 ľudí.

„Veľká časť otvorených odberných miest oznamuje nízky záujem o testovanie v prvých minútach,“ dopĺňa mestská časť Petržalka. Počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť podotýka, že odberné miesta zatiaľ fungujú v neúplnom počte, na niektorých z nich prebieha doplnenie potrebného personálu či materiálu.

V Petržalke bude aj v nedeľu fungovať testovanie formou drive-through pri obchodnom centre Danubia.

Z Ružinova informujú, že prázdne sú aj drive-in odberné miesta, rovnako je zatiaľ mĺkvo na odberných miestach pre peších. "Včera by sme neverili, že to napíšeme takto, ale… Poďte! Našim zdravotníkom je už otupno, aj paličky majú prichystané,“ vyzýva samospráva s úsmevným emotikonom.

Z Karlovej Vsi hlásia, že všetky odberné miesta sú otvorené, čakacia doba je maximálne pár minút. „Pri odbernom mieste na Veternicovej ulici na Dlhých dieloch momentálne nečaká nikto,“ píše samospráva na webe.

Zatiaľ nízky počet ľudí v radoch pred odbernými miestami hlásia aj z bratislavskej Rače. „Osemnásť odberových miest je plne k dispozícii a všade vieme otestovať každého, kto príde. Počas celého dňa budeme aktualizovať stavy na jednotlivých miestach,“ avizuje starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc.

Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Zoltán Pék verejnosti odporúča, aby v mestskej časti využila kyvadlovú dopravu, ktorú samospráva zriadila pre celoplošné testovanie.

Diametrálne odlišná situácia na odberných miestach v porovnaní so sobotou (31.10.) panuje v nedeľu ráno aj v okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Samosprávy Pezinku, Malaciek i Senca oznamujú prostredníctvom svojich webov a sociálnych sietí, že na testovanie sa momentálne na väčšine miest vôbec nečaká.

„Ak chcete prísť dnes na testovanie, neodkladajte to na popoludnie, príďte radšej teraz,“ vyzýva mesto Malacky. Pezinok prostredníctvom interaktívnej mapy odberných miest informuje, že až na výnimky majú odberné miesta prázdno, plynule prebieha aj odber na drive-in mieste pri kameňolome. „V Senci je pokoj, ak sa niekde čaká, je to vyslovené pár minút,“ potvrdil primátor mesta Dušan Badinský.

V Malackách bolo počas soboty otestovaných 7271 osôb, pozitívny výsledok zaznamenali u 58 z nich, v Pezinku otestovali 11.293 záujemcov, čo je viac ako polovica tých, ktorí sa môžu dať testovať. „Miera pozitivity za sobotu je na úrovni 0,62 percenta,“ dodalo mesto Pezinok. V Senci odobrali vyše 7000 vzoriek, pozitívnych bolo 45.

Košický kraj

Na košickom letisku je pre záujemcov o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v nedeľu dokopy 17 odberných tímov. Ráno v tomto drive-in nebola žiadna čakacia doba na výter. TASR o tom informovalo mesto Košice.

„Ráno o 7.00 h čakalo na otvorenie prevádzky najväčšieho odberného miesta na Slovensku desať áut, ktorých osádky boli hneď aj vybavené. Pozývame sem každého, komu sa nechce inde čakať v dlhých radoch,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.

Odberné miesto v Aeroklube na košickom letisku otestovalo v sobotu 4308 ľudí. Išlo najmä o občanov z Košíc, ale aj okolitých obcí. Pozitívny test malo 19 z otestovaných.

V sobotu v Košiciach otestovali takmer 95-tisíc ľudí, pričom pozitívnych bolo necelých 0,5 percenta. Ďalšie tisíce Košičanov podľa magistrátu chodili na testovanie do okolitých obcí.

Záujem o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v druhom najväčšom meste na Slovensku v nedeľu dopoludnia opadol. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice.

Osem najväčších košických mestských častí (MČ) počas prvého dňa celoplošného testovania eviduje spolu najmenej 379 pozitívnych prípadov. Dokopy otestovali minimálne 67.393 ľudí. Uviedli to jednotlivé MČ.

V MČ Západ v sobotu do 19.00 h otestovali 10 168 ľudí, z čoho malo pozitívny test na nový koronavírus 54. MČ Staré Mesto urobila za celú sobotu 10 432 testov, pričom bolo pozitívnych 56. Dokopy 49 pozitívnych zaznamenala MČ Nad Jazerom, kde sa na celoplošnom testovaní zúčastnilo 9100 ľudí.

Nasleduje MČ Sídlisko Ťahanovce s 36 pozitívnymi prípadmi pri 6057 testoch a rovnaký počet pozitívnych prípadov eviduje aj MČ Juh, kde urobili 7045 testov.

V MČ Sever zachytili 33 pozitívnych pri 8536 testoch. V MČ Dargovských hrdinov, kde urobili 7680 testov, bolo pozitívnych 31. Najmenej pozitívnych prípadov eviduje MČ Sídlisko KVP. Pri 8375 testoch odhalili 30 prípadov.

Trnavský kraj

V meste Trnava otestovali počas celoplošného testovania v sobotu približne 30-tisíc ľudí, pozitívnych z nich bolo 0,68 percenta. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.

Testovanie sa v nedeľu začalo v podstate bez čakania. Podľa webovej stránky testovanie.trna­va.sk sú na odberných miestach v rade maximálne traja ľudia. Výnimku tvorí športová hala, kde čaká podľa portálu desať ľudí.

„Po rannom monitoringu hlásia všetky testovacie adresy otvorené a prakticky bez čakacích lehôt. Zdá sa, že veľká väčšina ľudí už testovanie absolvovala v sobotu na odberných miestach, respektíve predvčerom v podnikoch a zdravotníckych zariadeniach,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka na sociálnej sieti.

V meste Hlohovec bolo počas prvého dňa celoplošného testovania otestovaných viac ako 9000 ľudí. Informovalo o tom mesto Hlohovec na sociálnej sieti.

„Spolu bolo v meste otestovaných počas soboty približne 60 percent ľudí z odhadovaného počtu obyvateľov od desať do 65 rokov v Hlohovci. Pozitívnych bolo 53, čo predstavuje 0,58 percenta,“ informoval primátor mesta Miroslav Kollár.

Trenčiansky kraj

V siedmich okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), okrem okresov Prievidza a Partizánske, prišlo v prvý deň celoplošného testovania na odberné miesta okolo 207-tisíc ľudí, čo predstavuje približne 60 percent z celkového počtu ľudí, ktorí by sa na testovaní mali zúčastniť.

Ako informoval prednosta Okresného úradu v Trenčíne Roman Kozáček, údaje o počte pozitívne testovaných v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou poskytnú počas nedele.

Na mnohých odberných miestach stredného Považia a kopaničiarskeho regiónu hlásili v sobotu problémy s nedostatkom antigénových testov a certifikátov.

V okrese Považská Bystrica absolvovalo v sobotu antigénové testy 29 292 obyvateľov, pozitívnych bolo 384 vzoriek (1,31 percenta), informoval prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.

„Vo veku desať až 65 rokov je v Považskobys­trickom okrese približne 48 650 občanov, za prvý deň testovania to tak vychádza asi na 60-percentnú účasť. Nevieme však, koľko sa nechalo testovať občanov nad 65 rokov a ani koľko ľudí prišlo na testy z iných okresov,“ uviedol, Torda s tým, že v štatistike nie je započítaný výsledok testovania v strojárskej spoločnosti a nemocnici, kde testovali zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Časť sa podarilo doplniť už večer, časť sa dopĺňa v nedeľu, prípadne sa testy a certifikáty operatívne presúvajú medzi odbernými miestami.

Odberné tímy v okrese Prievidza v sobotu vykonali počas celoplošného testovania na nový koronavírus 57 512 testov. Pozitívnych z nich bolo 1152. Informoval o tom v nedeľu hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

V Prievidzskom okrese sa mohli dať obyvatelia v sobotu otestovať na 117 miestach. Od nedele funguje nové odberné miesto v kongresovej sále kultúrneho centra v Bojniciach, ktoré je prednostne určené pre pacientov s ťažkým zdravotným stavom z Kúpeľov Bojnice. Ide o približne 480 ľudí, z ktorých už niektorí testovanie podstúpili ešte v sobotu.

V okresnom meste Prievidza funguje od nedeľného rána 33 odberných miest. „Nedeľné ráno je iné ako to sobotňajšie, na všetkých odberných miestach je pokoj, netvoria sa skoro žiadne rady a odberné tímy sú pripravené,“ priblížil Ďureje.

Vo viacerých testovacích tímoch podľa neho pôsobia aj lekári, ktorí sa zapojili do plošného testovania bez nároku na finančnú odmenu.

Prešovský kraj

Všetkých 66 odberných miest v Prešove je otvorených aj v nedeľu. Nápor záujemcov o testovanie výrazne klesol. Ak ste sa ešte v Prešove nedali otestovať a chcete tak urobiť, teraz máte príležitosť absolvovať testy bez čakania.

„Na väčšine odberných miest v Prešove v nedeľu ráno otestujú bez čakania. Netvoria sa takmer žiadne rady. Nápor ľudí v porovnaní so sobotňajším ránom výrazne klesol,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Dobrovoľní hasiči podľa hovorcu vykonávali v sobotu večer dôkladnú dezinfekciu priestorov, v ktorých boli realizované odbery. Posledné vzorky v rámci soboty odoberali od 21.30 hod.

V meste Stará Ľubovňa v sobotu otestovali 6098 ľudí, z ktorých bolo 129 pozitívnych. Uviedol to pre TASR primátor mesta Ľuboš Tomko.

„Všetko prebiehalo v poriadku a hladko s tým, že bol dostatok testov a taktiež v rámci všetkých odberných miest bol dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov,“ ozrejmil Tomko.

Odberné miesta rozdelili na základe trvalého bydliska ľudí. Záujem o testovanie bol podľa jeho slov veľký, ale ľudia chodili priebežne, aj keď boli náporové časy. Primátor priblížil, že veľké rady sa netvorili, maximálne čakacie doby boli do 30 minút.

„V nedeľu ráno sa rady netvoria vôbec a nie je taký nápor ako včera. Predpokladáme, že dnes bude pokojnejší deň. Všetky odberové tímy sú opäť pripravené a aj všetky odberné miesta sme otvorili,“ dodal Tomko.

Banskobystrický kraj

Testovanie na ochorenie COVID-19 je vo Zvolene v nedeľu pokojné, pri odberných miestach ľudia nečakajú v rade. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.

Ako dodal, presný počet otestovaných ľudí na nový koronavírus v sobotu zatiaľ nevie. Rovnako nepozná ani počet pozitívne testovaných ľudí. Zoznam odberných miest vo Zvolene nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.

Pokojná atmosféra je počas druhého dňa testovania na ochorenie COVID-19 aj v Detve. Potvrdil to primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že v rade už ľudia nečakajú tak, ako v sobotu. „Je to plynulé, hneď ako záujemcovia prídu, môžu sa dať otestovať,“ poznamenal s tým, že presné číslo otestovaných ľudí za sobotu nevie.

Doplnil však, že by to mali byť dve tretiny z počtu obyvateľov mesta vo veku od desať do 65 rokov. „Dlhé rady boli pred odbernými miestami aj v sobotu večer,“ ukončil Šufliarský. Zoznam odberných miest nájdu ľudia na webstránke Detvy.

V Banskej Bystrici je k dispozícii 68 odberných miest a nechýbajú ani dve mobilné. V sobotu sa od rána pred mnohými tvorili dlhé rady a pre chýbajúce testy či zdravotníkov sa niektoré odberné miesta otvorili neskôr. V nedeľu je však situácia diametrálne odlišná.

Keď sme pred 8.00 hod. zavítali ku ZŠ Bakossova, testovali tam práve jednu pani. Nikto iný v rade nečakal a ako sme sa dozvedeli od zdravotníkov, ktorí pri stolíku postávali v dobrej nálade, veľa ľudí od rána nemali.

Odberné miesta sú pripravené, žiadne rady, ak tak len minimálne, a to napríklad i na najväčšom sídlisku Sásová, na uliciach Sitnianska a Ďumbierska, v centre mesta na Triede SNP či na sídliskách Podlavice alebo Radvaň. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti, potvrdzujú to aj reakcie obyvateľov. Výsledky sobotňajšieho testovania zatiaľ nepozná.

Nitriansky kraj

Vo viacerých mestách Nitrianskeho kraja záujem o testovanie na ochorenie COVID-19 v nedeľu výrazne klesol. Kým v sobotu stálo v radoch 100 až 200 ľudí, momentálne na mnohých odberných miestach nečaká nikto.

Podľa webovej stránky, na ktorej mesto Nitra informuje o čakacích dobách, sú záujemcovia o testovanie iba na desiatich z celkového počtu 62 odberných miest. Napríklad v areáli Základnej školy Nábrežie mládeže, kde v sobotu otestovali na troch odberných miestach okolo 1000 ľudí, nebol krátko pred obedom nikto.

Podobná situácia je aj v Leviciach. Podľa aktuálnych informácií na väčšine odberných miest nečakajú žiadni ľudia. Minimálne zdržanie pri testovaní hlásia aj všetky odberné miesta v Zlatých Moravciach.

Menej ľudí chodí na testovanie aj v Nových Zámkoch, kde boli v sobotu odberné miesta preťažené ešte po 21. hodine. „Podľa informácie mestskej polície je situácia pred odbernými miestami podstatne pokojnejšia ako včera o takomto čase, čakacie doby sú kratšie,“ informovala novozámocká radnica. V sobotu v Nových Zámkoch otestovali 12 123 ľudí, z toho z toho 57 malo pozitívny výsledok. Testovania sa zúčastnilo približne 44 percent obyvateľov.

Pokles záujmu o testovanie hlásia aj odberné miesta v Šali. „Dnes od 7. hodiny sa začalo opäť celoplošné testovanie. Oproti včerajšiemu dňu zachytávame výrazný rozdiel. Včera o takomto čase, bolo na všetkých odberových miestach približne 200 ľudí. Dnes ich je zatiaľ maximálne do desať, na niektorých miestach nie je nikto,“ informoval Mestský úrad v Šali.

Nitra má za sebou prvý deň testovania. Z avizovaných 64 odberných miest bolo v Nitre spustených 63. Rovnaký počet odberných miest funguje aj v nedeľu. S rozdielom, že oproti sobote sú počas nedeľného rána odberné miesta poloprázdne. „V sobotu bolo v Nitre otestovaných 35 717 ľudí. Pozitívnych bolo 212,“ informovala nitrianska radnica na sociálnej sieti.

„Prosíme nezabúdajte, že ak ste mali negatívny výsledok antigénového testu, buďte naďalej opatrní a dodržujte všetky platné nariadenia. Po včerajšku veríme ešte viac, že túto situáciu môžeme zvládnuť jedine spoločne,“ uvádza mesto Nitra.

Väčšina odberných miest hlási zatiaľ nulové alebo malé počty ľudí v rade. Voľné sú aj odberné miesta pre autá tzv. drive-in.

V nedeľu ráno otvorili všetkých 21 odberových miest aj v Nových Zámkoch. Podľa informácií mestskej polície je situácia pred nimi pokojná a čakacie doby na odbery minimálne.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji boli pred nástupom do služby z testovaných policajtov dvaja s pozitívnym výsledkom. Slúžiť však môžu len v prípade negatívneho testu, preto boli nahradení.

Na celoplošnom testovaní na nový koronavírus sa v sobotu v Žiline zúčastnilo dovedna 39 770 ľudí. Odberné tímy zistili pozitívny výsledok u 406 občanov, čo je 1,02 percenta. Informoval o tom v nedeľu hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

V Žiline by sa malo počas víkendu otestovať na 71 odberných miestach približne 65-tisíc ľudí s trvalým pobytom a v určenej vekovej kategórii. Všetky odberné miesta fungujú i v nedeľu, väčšina z nich bola ráno prázdna.

Na jednom z odberných miest, v priestoroch mestského úradu, pomáhal v sobotu ako administratívny pracovník i žilinský primátor Peter Fiabáne, podľa ktorého pristupovalo mesto k prípravám na celoplošné testovanie s veľkým rešpektom a obavami.

12 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk/TASR