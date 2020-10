31. október 2020 Zo Slovenska Matovič: Zrušenie zákazu vychádzania? V žiadnom prípade! Z prezidentky som sklamaný

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď hodnotili prvý deň celoplošného testovania.

V žiadnom prípade sa nebude zvažovať zrušenie zákazu vychádzania. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) na tlačovej konferencii v obci Hrubá Borša v okrese Senec.

Sklamaný z prezidentky

Návrh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, označil za nemiestny. Zuzana Čaputová v piatok vyzvala Matoviča, aby sa víkendové testovanie obyvateľstva realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery.

„Jeden symbol je palec hore pre celé Slovensko, pre všetkých vás, ktorí ste sa zúčastnili testovania, pre ozbrojené sily, pre policajný a hasičský zbor, pre zdravotníkov, dobrovoľníkov, starostov a primátorov… Veľké ďakujem za všetkých ľudí,“ uviedol na úvod tlačovky premiér.

„Z postoja prezidentky som bol sklamaný,“ povedal Matovič. Očakával, že Zuzana Čaputová pomôže vojakom v organizácii celoplošného testovania. „Verím, že sama uznáva, že to, čo urobila, Slovensku nepomohlo,“ dodal premiér.

Prezidentka žiadala premiéra prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, aby sa netrestali ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí naň nemôžu prísť.

Poukázala na možné negatívne dôsledky pre spoločnosť. Vyzvala tiež na dobrovoľnosť testovania a pozvala občanov, aby využili túto príležitosť v ich obci či meste, ak ju budú mať, a to bez strachu a v záujme ochrany zdravia.

„Očakával som, že v tej najťažšej chvíli ako vrchný veliteľ ozbrojených síl pomôže vojakom zrealizovať tento projekt, a, bohužiaľ, opak sa stal pravdou. Necítil som zásadnú potrebu komunikovať s pani prezidentkou, moja odpoveď voči včerajšej výzve pani prezidentky je úspech, ktorý dnes všetci spoločne zažívame,“ skonštatoval.

Do kontrolovania karantény sa zapojí viac policajtov. Podľa premiéra sa sprísni kontrola opatrení, pretože po plošnom testovaní bude oveľa viac ľudí, ktorí musia dodržiavať karanténu.

Tisíce nakazených

Očakávania od hlavy štátu mal aj minister obrany Naď. Čakal, že Zuzana Čaputová vyzve zdravotníkov, aby pomohli s plošným testovaním. „Som rád, že na konci dňa prezidentka cez hovorcu podporila testovanie,“ do­dal.

Počet otestovaných ľudí do 12.00 hodiny je na čísle 828 518. Z nich vyšlo pozitívne 7 947 osôb, čo predstavuje približne jedno percento. Informoval o tom Jaroslav Naď.

2. kolo zrejme všade nebude

Premiér pripustil, že v niektorých regiónoch by sa budúci víkend nemuselo konať ďalšie pretestovanie. „Musíme sa pozrieť na výsledky. Môže sa stať, že v niektorých okresoch bude pozitivita taká nízka, že by teoreticky nemuselo mať zmysel druhé pretestovanie, ale zatiaľ to berme tak, že všade druhé kolo bude a teoreticky z toho vypadne niekoľko okresov s extrémne dobrými číslami,“ vysvetlil Matovič.

Premiér si myslí, že účet za prvé a druhé kolo testovania bude približne toľko ako jeden deň tvrdého lockdownu. Pripomenul, že všetko nie je o peniazoch, prvoradé je podľa neho zdravie ľudí.

