3. máj 2022 Zo Slovenska Duda: Vyvolávanie agresivity je črtou nevychovancov a GAUNEROV „Naši predkovia zažili na vlastnej koži, čo znamená politikmi vyvolaná nenávisť. Väčšinu z nich stála život. A preto nesmieme mlčať,“ vyhlásil Duda.

Premyslené rozdúchavanie vášní a vyvolávanie agresivity nie je črtou sociálnej demokracie, liberalizmu či konzervativizmu. Je črtou nevychovancov či gaunerov.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) to zdôrazňuje v reakcii na dianie počas prvomájového mítingu strany Smer-SD v Nitre, na ktorom odzneli vulgarizmy a invektívy voči prezidentke SR Zuzane Čaputovej, motivované prejavmi rečníkov.

Politikmi vyvolaná nenávisť

„Psychológia davu je neúprosná a zámer manipulátorov sa dokonale podaril. Účastníci mítingu, možno právom nespokojní so stavom súčasnej spoločnosti, skočili do nastraženej pasce – dostali sa do stavu, za ktorý sa niektorí v hĺbke duše doteraz hanbia,“ mieni predseda ÚZŽNO Richard Duda.

Upozornil, že židovská komunita na Slovensku veľmi citlivo vníma nebezpečný fenomén vulgarizácie spoločnosti. „Naši predkovia zažili na vlastnej koži, čo znamená politikmi vyvolaná nenávisť. Väčšinu z nich stála život. A preto nesmieme mlčať,“ vyhlásil Duda.

V mene židovskej komunity sa preto obracia na všetkých, ktorí chcú žiť v kultivovanej a slušnej spoločnosti. „Odmietnime tendencie, ktoré v minulosti spôsobili skazu a utrpenie. Prihlásme sa k hodnotám spoločnosti hodnej výdobytkov 21. storočia. V nej sa aj vážne problémy riešia najlepšie,“ upozornil Duda.

Oslavy 1. mája

Oslavy 1. mája, ktoré organizovala v Nitre strana Smer-SD, sa postupne zmenili na protest proti vláde, prezidentke a proti vydaniu poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie. Na vyjadrenia, ktoré v tejto súvislosti odzneli, pohoršene reagovali koaliční poslanci i minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

Samotná prezidentka upozornila, že voľba politického slovníka aj nástrojov politického boja sú vizitkou predstaviteľov Sme­ru.

