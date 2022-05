Čaputová a jej partner REAGUJÚ na urážky: ODKAZ Blahovej manželke a poďakovanie!

Opozičné zoskupenie pod vedením bývalého premiéra Roberta Fica sa v nedeľu zišlo na Svätoplukovom námestí v Nitre. Aj keď „smeráci“ čakali tisícky prívržencov, uspokojiť sa museli tak so štvrtinovou účasťou. Aj tak sa však na protivládnom proteste ostro pustili do vlády a prezidentky SR.

Práve tej sa po vystúpení Ľuboša Blahu ušla spŕška vulgárnych urážok, keď poslanec vyburcoval dav takýmto spôsobom: „Štátna moc mi zakázala to povedať nahlas, preto nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej, preto to povedzte za mňa: „Je to americká …!“