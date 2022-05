Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Po Blahovom príhovore padli VULGARIZMY na adresu prezidentky: Čaputová je americká k...a! Nadávky na proteste?! Na prvomájovom stretnutí lídrov Smeru-SD v Nitre sa z davu ľudí ozývalo aj skandovanie vulgarizmov na prezidentku Zuzanu Čaputovú. 2. máj 2022 han Zo Slovenska

2. máj 2022 han Zo Slovenska Po Blahovom príhovore padli VULGARIZMY na adresu prezidentky: Čaputová je americká k...a! Nadávky na proteste?! Na prvomájovom stretnutí lídrov Smeru-SD v Nitre sa z davu ľudí ozývalo aj skandovanie vulgarizmov na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

V nedeľu sme si pripomenuli prvomájový Sviatok práce. Dátum štátneho sviatku si vybrali aj predstavitelia opozičného Smeru a v Nitre na Svätoplukovom námestí zorganizovali avizovaný protivládny megaprotest. Smer očakával 10-tisíc ľudí.

Na stretnutí sa zišlo približne 2500 ľudí z celého Slovenska. Po kultúrnom programe sa na pódiu objavili lídri strany, ktorí rečnili proti vláde, prezidentke SR a hlavne proti vydaniu poslanca a šéfa Smeru Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Dostali slovo

Na provizórnej tribúne sa postupne k mikrofónu dostali všetci hlavní predstavitelia opozičného zoskupenia. Svoje si pred davom svojich prívržencov povedali Robert Fico, europoslankyňa Monika Beňová, Erik Kaliňák, ale aj Ľuboš Blaha, ktorý dav privítal svojsky: „Česť práci, súdružky a súdruhovia!“

Práve pri jeho burcujúcich slovách sa dav rozvášnil azda najviac, hlavne keď spomenul prezidentku Zuzanu Čaputovú.

„Nesmieme im dovoliť nenávisť voči ruskému národu, nesmieme dovoliť vojny, nesmieme dovoliť americké zbrojenie Ukrajiny. Toto sú naše základné odkazy. Odkážme Čaputovej, ktorá nás ženie do vojny proti Rusku, že: My chceme mier!“ pokračoval suverénnym prejavom Blaha.

Vyburcoval ich

Na konci vystúpenia nechal poslanec skandovať ľudí meno svojho straníckeho šéfa Roberta Fica. Ale na úplný záver sa vrátil k prezidentke, vďaka čomu ešte raz poriadne „vyhecoval“ dav v Nitre. „Štátna moc mi zakázala to povedať nahlas, preto nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej, preto to povedzte za mňa,“ vyriekol Blaha a zakričal: „Je to americká …!“

Z davu sa okamžite ozvali viaceré pomenovania, ale niekoľko ľudí sa nechalo uniesť a zakričalo na adresu prezidentky vulgarizmus k..va.

Poslanec Blaha zrejme čakal, že ľudia jeho výzvu doplnia slovíčkom agentka. Tak totiž vo svojich príspevkoch na Facebooku často prezidentku oslovoval. Z davu sa však ozvala aj nadávka. Aj napriek tomu Blaha ďalej vyzýval ľudí na odpoveď. Celé VIDEO z protestu v Nitre nájdete TU.

Počul to či nie?

Na rôzne pokriky sa po proteste práve na túto situáciu samotný Blaha vyjadril prostredníctvom statusu.

„Ja som ľudí počul kričať "agentka“, ale liberálne médiá zjavne počujú, čo chcú – a že kto má potom „nevhodné výroky“,„ napísal Blaha a uštipačne dodal: "Prestaňte urážať našu milovanú súdružku rezidentku.“

Sociálnymi sieťami sa šíri video, v ktorom to síce zreteľne počuť nie je, ale v niektorých komentároch to potvrdzujú samotní ľudia, ktorí sa zúčastnili protestu.

Vulgárny Fico

O slovník na plné ústa sa v minutáži 30:33 postaral Fico. Najprv sa davu prihovoril: „Drahé Slovenky, drahí Slováci, všetko najlepšie k 1. máju, nech žije Slovenská republika!,“ uviedol šéf Smeru.

Hneď aj kritizoval moderátora RTVS relácie O 5 minút 12 i ministra práce Milana Krajniaka (obaja boli hosťom nedeľnej relácie), ktorí odignorovali fakt, že je Sviatok práce.

„Toto je obrovská hanba Slovenskej republiky, že takí ľudia nás zastupujú a takí ľudia vytvárajú verejnú mienku. Toto musí v tejto krajine skončiť…Chcel by som vám povedať, že slušný človek, či pracuje alebo dáva prácu, sa stal pre túto vládu a tieto médiá obyčajnou opicou. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia k..a, čím je väčší lotor, tým je väčšia celebrita!,“ padlo z úst Fica.

Ospravedlnila sa

Jasné stanovisko o tom, či jednotlivci alebo aj skupina ľudí vyslovila vulgarizmy na adresu Čaputovej, dala europoslankyňa Monika Beňová. Tá v príspevku na Facebooku napísala ospravedlnenie.

„Nám sa síce nikomu nikdy za sprosté urážky nikto neospravedlnil, ale dobre. Na tribúne nebolo počuť, čo vykrikovala nejaká skupina pod tribúnou. Na mňa tiež pískali a vykrikovali, keď som tam vystupovala. Nerobím z toho drámu, politika má, žiaľ, aj takúto tvár na mítingoch. Ľudia sú nahnevaní a majú všetkého plné zuby,“ uviedla Beňová v statuse.

„Garantujem všetkým zlomyseľným kritikom, že drvivá väčšina účastníkov nič neprístojné na adresu prezidentky nevykrikovala. Robí sa tu teraz z toho dráma? Ja sa vám, Zuzana Čaputová, ospravedlňujem za nadávky. Hnev a nesúhlas s vami sa dá vyjadriť slušne,“ uzavrela Monika Beňová.

Rizman reaguje

I keď sa prezidentská kancelária k smeráckmu slovníku oficiálne zatiaľ nevyjadrila, ticho neostal partner Zuzany Čaputovej Juraj Rizman. Bol to pritom on, kto sa v minulosti zastal práve Beňovej, keď podobné slová padali na jej adresu počas pochodu pravicových extrémistov.

„Smeráci sa definitívne demaskovali. Zvolili slovník a spôsoby extrémistov, ktoré sú v slušnej spoločnosti neakceptovateľné. A tak sa k nim treba začať správať. A manželke pána Blahu zo srdca prajem, aby sa o nej nikdy nikto nevyjadroval tak, ako sa jej muž (a dav, ktorý hecuje) vyjadruje o mojej partnerke,“ napísal prezidentkin partner na svojom facebooku.

