Dvojica kamarátov neváhala ani chvíľu: Nezištnú POMOC v núdzi však vystriedalo SKLAMANIE Prejavy ľudskosti sa nie vždy stretnú s pochopením. Žiaľ, ani v predsviatočnom čase a situácii, akú by sme si rozhodne neželali zažiť.

Dvaja kamaráti Marián s Erikom prechádzali v sobotu (23.12) večer popri Lučatíne (okres Banská Bystrica), keď uvideli auto mimo cesty. „Husto snežilo, cesty ťažko zjazdné, nezaváhali ani na chvíľu a rozhodli sa vodičovi v núdzi pomôcť,“ uviedli banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti.

Ľudskosť aj sklamanie

Marián celú situáciu opísal na stránke dopravného servisu: „Čo ma najviac hnevá, že počas toho vyťahovania, keď sme s ťahajúcim autom boli krížom cez cestu, tak tie okolo idúce neboli ochotné ani na chvíľočku zastaviť – trvalo to max. 5 minút aj to len preto, že sme každú chvíľu museli prestať ťahať, lebo nás obchádzalo nejaké auto. Ja viem, že každý sa niekde ponáhľa v dnešnej dobe, aj ja som sa ponáhľal a napriek tomu som zastal a pomohol. Skúste sa nabudúce vžiť do situácie tých ľudí, ktorým sa prihodí niečo takéto a pomôcť napríklad už len tým, že na chvíľočku zastavíte, keď vidíte, že sa niečo také deje.“

Ako poznamenal, po chvíľke trápenia sa sa pri nich zastavila okolo idúca policajná hliadka a bez váhania zastavila premávku bez toho, aby ich o to žiadali, za čo im boli vďační.

„My s Mariánom súhlasíme a už len dodávame, že v služobnom vozidle sedel riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenská Ľupča a zástupca riaditeľa poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici,“ spomenuli policajti, ktorí poďakovali všetkým štyrom, Mariánovi s Erikom aj svojim kolegom.

