25. november 2021 Zo Slovenska EMA schválila vakcínu pre 5 až 11-ročné deti: Očkovať sa budú aj slovenské ratolesti Ide o prvú vakcínu, ktorú EMA schválila na používanie u mladších detí. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.

Zdroj: TASR/AP

Očkovanie proti novému koronavírusu pre deti od piatich do 11 rokov vakcínou od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech by mohlo byť realitou aj na Slovensku v najbližšej budúcnosti. Uviedla to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu a členka konzília odborníkov Elena Prokopová.

Očkovanie detí

„Myslím si, že veľmi rýchlo pôjdeme touto cestou. Očkovanie bude na základe dobrovoľnosti a keď nebude u dieťaťa kontraindikácia, dieťa sa zaočkuje,“ spresnila Prokopová. Možnosťou vakcinovať aj mladšie deti sa MZ v súčasnosti zaoberá.

Dôvodom je, že Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok schválila podávanie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov. Ide o prvú vakcínu, ktorú EMA schválila na používanie u mladších detí. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR