24. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

Ukončí NOVÁ vakcína pandémiu? Môže presvedčiť odporcov očkovania

Experti pracujú na novej vakcíne a zatiaľ ohlasujú výborné výsledky. „S vakcínou sú spojené inovácie, ktoré potenciálne riešia tento desivý vírus lepšie ako iné technológie,“ povedal doktor Jonathan Javitt, ktorého cituje The Jerusalem Post.

Je to práve izraelská vakcína, ktorá môže zamiešať karty v boji proti COVID-19. Tá má podľa niektorých vedcov hneď niekoľko výhod.

„Vakcína BriLife by mohla byť účinnejšia proti mutáciám a poskytnúť trvalú imunitu,“ informuje o tom The Jerusalem Post.

Nízka infekčnosť

„Zvolili sme prístup, ktorý je na jednej strane moderný a na druhej strane konzervatívnejší a menej odvážny, než v prípade ostatných výrobcov,“ povedal „otec“ projektu, profesor Shmuel Shapira.

Ako informuje izraelský denník, výsledky sú zatiaľ veľmi sľubné. „Len jeden z dvoch stoviek ľudí sa po nej nakazil neskôr vírusom COVID-19.“

Je to vektorová vakcína, ktorá bola vytvorená na princípoch, ktoré sú známe pri vakcínach proti ebole. To by mohlo priniesť nádej tým, ktorí nedôverujú mRNA vakcínam ako napríklad Pfizer či Moderna, opisuje tamojší portál. Výhodou je aj menej náročné skladovanie.

Ako pôsobí?

„Je to ako dostať vírus podobný koronavírusu, ale neochoriete,“ vysvetlil riaditeľ zdravotníckeho centra Hadassah, kde stále prebieha klinické testovanie. Odborníci sa vyjadrili aj k jej účinku, mala by sa podávať ako jednodávková vakcína.

Profesor Yossi Caraco, riaditeľ oddelenia klinického výskumu však upozorňuje, že výsledky sú „sľubné“ a dokonca „povzbudivé“, no naďalej musia s výskumom pristupovať s „opatrnosťou“.

