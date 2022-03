8 Galéria Zdroj: instagram.com/emma_caputova Emma Čaputová diskutovala v RTVS o vojne: BOJÍ sa o mamu, že dopadne ako Zelenskyj! Mladšia z dvoch dcér slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej sa vo štvrtok večer predstavila v televízii RTVS. Bola hosťom diskusnej relácie. Ako jej to išlo? 18. marec 2022 han Magazín

Emma Čaputová je známa skôr ako modelka, no teraz si vyskúšala úplne inú rolu a diváci ju mohli vidieť ako zástupkyňu mladej generácie.

V relácii Silná zostava, ktorú moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová, bol témou aj vojenský konflikt na Ukrajine. Emma sa o svoje názory podelila s celým Slovenskom.

Pýta sa mamy

Okrem nej prijali pozvanie na natáčanie aj psychologička Hana Ševčíková a publicista Martin Šimečka. Moderátorka relácie však dala na úvod slovo práve 18-ročnej Emme. Mala opísať momenty tesne po tom, keď sa vo štvrtok 24. februára dozvedela o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu.

„Prišla som dole a priateľ mamy pozeral správy a nespal celú noc. Mamina už riešila telefonáty a pociťovala som napätú atmosféru. Nikto vtedy nevedel na to reagovať. Bolo to také zvláštne hektické ráno,“ zaspomínala si Emma na prvý deň vojenskej invázie.

Pre tínedžerku je vojnový konflikt v susednom štáte traumatizujúci a priznala, že sa mamy neustále pýta rôzne otázky. „Vtedy som sa pýtala, aký to bude mať dopad na Slovensko, na čo všetko sa máme pripraviť a podobne. Dokonca som sa v škole pýtala učiteľa, či sa nebojí, že zomrieme. Ani neviem, čo mi odpovedal,“ pokračovala Emma.

Má obavy o mamu

Nielen Čaputovej dcéra, ale aj množstvo Slovákov trápi to, či sa vojna nepresunie aj na naše územie. „Mám z toho strach. Keď to však riešim s mamou, upokojím sa, pretože sme v relatívnom bezpečí ako členský štát NATO. Ten strach tu však aj tak stále je. Verím, že sa nám nič nestane,“ dodala tínedžerka.

Emma je však v prvom rade dcéra svojej matky, z čoho vyplýva ďalšia obava. Zuzana Čaputová je totiž veliteľkou ozbrojených síl Slovenska a pri podobnom scenári, aký je na Ukrajine, by bolo na tom podobne ako prezident Volodymyr Zelenskyj. „Priznám sa, že som nad tým premýšľala… Mám z toho strach, pretože keby sa niečo stalo, mama by tu ostala. To je pre mňa veľmi náročné, ale na druhej strane tomu a aj jej, rozumiem,“ uzavrela Emma Čaputová.

FOTO: ilustračné

