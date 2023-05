Zdroj: Reprofoto TV JOJ Epizóda Geissenovci na Slovensku je samý ŠKANDÁL: Fuj, cítim LAJNÁ, kričala jedna z dcér Epizóda nakrúcaná na Slovensku konečne dorazila na naše obrazovky. A ako to už pri Geissenovcoch býva, nebola núdza o rozruch. 3. máj 2023 Barbara Dallosová Magazín

Zdroj: Reprofoto TV JOJ

Podarenú milionársku rodinku, Geissenovcov netreba Slovákom zvlášť predstavovať. Svojrázna Carmen, jej manžel Robert a ich dve dcéry si získali divákov na Slovensku už pred rokmi. Diel, ktorý prišiel na televízne obrazovky v stredu večer, bol však zvlášť očakávaný.

Nakrúcal sa totiž na Slovensku, kam nemecká šoumenská rodina zavítala ešte minulé leto.

Geissenovcov k nám pozval vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík, keď sa stretli na výstave Expo v Dubaji. Sulík tvrdil, že celebrity takto spropagujú náš cestovný ruch.

Kde je vlastne Bratislava?

Zostrih slovenských zážitkov Geissenovcov ukázal všeličo.

Hneď na začiatku šou sa rodinka ešte pred odchodom rozpráva v obývačke a hovoria o Richardovi Sulíkovi a o tom, ako sa s ním zoznámili. Carmen ho pritom opakovane oslovuje „Rišár“, teda s francúzskou výslovnosťou.

Dcéry sa priznali, že o Slovensku toho veľa nevedia a nebolo by ich prvou voľbou, kde stráviť jarné prázdniny.

Neskôr si tínedžerky googlia náhodné slovenské mestá a spomenú pritom Sobrance, Veľké Kapušany či Kremnicu. V tom, kde presne je Bratislava, si isté nie sú.

Slovensko očami Geissenovcov

Geissenovci sa najskôr zviezli na vlne očarenia, koľko fanúšikov na Slovensku majú. Následne sa ukázal hostiteľ Richard Sulík a s rodinou si doprial dobré jedlo. A potom prišla dobrodružnejšia časť výletu. Geissenovci sa vydali na výstup na hrad Devín a ten sa nezaobišiel bez ušomraných rečí.

„Fuj, cítim tu kravské lajná,“ okomentovala jedna z dcér počas výstupu. Poznamenala tiež, že by tu mali mať golfové autíčka pre bohatých turistov.

Carmen bola trochu nepripravená a na výstup do kopca sa vybrala v pre ňu typických vysokých podpätkoch. No nesťažovala sa. Róbertovi sa už na výstup chcelo o niečo menej. Navyše, keď sa chcel oprieť o hradby, nechtiac siahol do vtáčieho výkalu.

Keď si však Geissenovci nakoniec hore vychutnávali výhľady, frfľanie ustalo. Páčila sa im okolitá príroda, ktorú prirovnali k tej ich domácej, nemeckej.

Čo ďalšie Geissenovci zažili a ako slečny nakupovali šunku v miestnom supermarkete, sa dočítate na ďalšej strane.

