31. august 2021 Hokej Erik Černák priviezol na Slovensko STANLEY CUP: Aké jedlo si z neho vychutná? VIDEO Trofej získal aj vlani, no pre pandémiu ju nemohol priniesť do Košíc. V drese Tampy Bay ju však ako prvý Slovák dokázal obhájiť a tentoraz aj ukázať publiku.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

S niekoľkohodinovým meškaním priniesol slovenský hokejista Erik Černák Stanleyho pohár do Košíc.

Ľahšie vyhrať

Program najslávnejšej hokejovej trofeje v metropole východu sa viackrát zmenil a prvú zastávku mal mať v utorok podvečer v priestoroch mestskej radnice.

„Vyhrať ho bolo asi jednoduchšie, než ho priniesť do Košíc,“ poznamenal Černák s úsmevom.

Oficiálny program v Košiciach sa mal začať tlačovou konferenciou a pokračovať vystavením v priestoroch Steel arény. Na poslednú chvíľu však prišlo k zmenám.

Na poslednú chvíľu

„Termín príchodu Stanleyho pohára sme sa dozvedeli pred 8 dňami. To bol pre nás ´šibeničný´ termín. Pýtal som sa, prečo sme sa to dozvedeli až takto na poslednú chvíľu, no bolo nám povedané, že pre Američanov je nepochopiteľné, ako my vnímame príchod tejto trofeje. Oni sú totiž zvyknutí na to, že je to väčšinou súkromná akcia pre hráčov so 150 ľuďmi a tým sa to končí. Odvtedy sme sa začali intenzívne zaoberať programom príchodu Stanleyho pohára. Aj Erik s úsmevom trefne priznal, že túto trofej bolo jednoduchšie získať, než priviesť do Košíc. Ja verím, že ho získa ešte raz a potom si už užijeme poriadne oslavy bez akýchkoľvek obmedzení, s množstvom fanúšikov a ukáže ho Košičanom,“ povedal organizátor príchodu Stanleyho pohára do Košíc Róbert Schwarcz.

Erik Černák získal trofej aj v ročníku 2019/2020, no pre pandemické opatrenia ju nemohol priniesť do Košíc. V drese Tampy Bay však ako prvý Slovák dokázal trofej obhájiť a na druhý pokus sa to už, hoci s komplikáciami, podarilo.

Dá si segedín

„Každý hráč sníva o tom, že prinesie Stanleyho pohár do svojho mesta. Mne sa druhýkrát podarilo zvíťaziť a teším sa, že tentoraz ho už môžem priniesť do Košíc, ukázať blízkym, priateľom a všetkým, ktorí mi pomohli. Pohár som chcel v prvom rade ukázať mladým hokejistom z Košíc a okolia, pre ktorých je niečo také mimoriadna udalosť. Plány sa však trochu zmenili,“ poznamenal 24-ročný obranca.

Stanleyho pohár už na Slovensko prinieslo viacero hráčov, ktorí z neho v rámci osláv jedli rôzne pokrmy. „Ja si z neho dám obľúbený segedínsky guláš,“ priznal Černák.

V mladom veku je už dvojnásobný držiteľ prestížnej trofeje, okrem nej má v zbierke úspechov aj tituly zo slovenskej extraligy či bronz z MS hráčov do 20 rokov.

Najprv Bicek

„Myslím si, že som rovnaký chlapec ako predtým. Cítiť to na záujme fanúšikov a médií, ale snažím sa nepúšťať si to k telu. Stále sa chcem zlepšovať a byť vzor pre mladých hráčov, aby mali aj hráča zo Slovenska, za ktorým sa budú obzerať.“

Černák je po Jiřím Bicekovi druhý hokejista, ktorý priniesol slávny pohár do Košíc. Bicekovi sa to podarilo v roku 2003, keď mal Černák šesť rokov.

„Vtedy som bol ešte veľmi mladý a ani som nedúfal, že sa mi niečo také podarí. Som však rád, že sa niečo také zopakovalo a Košičan opäť získal Stanleyho pohár. Jirka som pozval aj na svoju súkromnú oslavu,“ priznal.

Viac záberov z oslavy v centre Košíc nájdete v priloženej fotogalérii a aj na videu.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: TASR