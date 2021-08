Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa/Dano Veselský Súd odsúdil exmajiteľa baru Janíčka: Ak neuhradí peňažný trest, môže skončiť vo väzení Ondrej Janíček čelil obžalobe za činy krivej výpovede a ohovárania. Okresný súd (OS) Bratislava I ho odsúdil v utorok podvečer. Dnes o 19:45 Krimi

Dnes o 19:45 Krimi Súd odsúdil exmajiteľa baru Janíčka: Ak neuhradí peňažný trest, môže skončiť vo väzení Ondrej Janíček čelil obžalobe za činy krivej výpovede a ohovárania. Okresný súd (OS) Bratislava I ho odsúdil v utorok podvečer.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa/Dano Veselský

Okresný súd (OS) Bratislava I odsúdil v utorok podvečer bývalého majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja Janíčka na peňažný trest 160 eur.

Ak sumu neuhradí, mal by si odpykať mesiac vo väzení.

Ondrej Janíček čelil obžalobe za činy krivej výpovede a ohovárania v súvislosti s vyjadreniami na margo niekdajšej sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Podľa samosudcu Jána Goliana sa však Ondrej J. dopustil trestného činu krivého obvinenia, keď v listoch, ktoré adresoval na ministerstvo spravodlivosti, generálnu prokuratúru či na Prezídium Policajného zboru SR uviedol, že Monika Jankovská mala prijať úplatky.

Čo v prípade priznania

„Obžalovaný mal v úmysle spôsobiť poškodenej trestné stíhanie,“ zhodnotil samosudca.

Podnikateľ sa však podľa Goliana nedopustil ohovárania. „Či už ako sudkyňa alebo štátna tajomníčka musí zniesť poškodená väčšiu mieru verejnej kontroly a ohováranie nemá priestor pri verejnej kontrole verejných činiteľov. Keď niekto vykonáva verejnú moc, musí byť uzrozumený s tým, že bude vystavený zvýšenej kritike,“ odôvodnil samosudca. Pripustil, že keby sa Ondrej Janíček priznal a skutok oľutoval, uvažoval by o upustení od trestu.

Golian skonštatoval, že výpoveď bývalej sudkyne Moniky J. nebral do úvahy, pretože sa v minulosti ukázalo, že poškodená vo viacerých veciach klamala.

Dôvod žaloby

„Nepoznám inú osobu, ktorá by tak poškodila sudcovský stav. Viem, že mi to popularitu nezvýši, ale súd tu nie je na to, aby bol obľúbený,“ dodal Golian.

Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, Ondrej Janíček sa odvolal.

Monika Jankovská zažalovala podnikateľa po tom, čo Ondrej Janíček tvrdil, že ako niekdajšia sudkyňa prijala úplatok tri milióny slovenských korún za to, aby ho odsúdila.

Spor trvá 20 rokov

Žaloba bola na OS Bratislava I od roku 2017 a v minulom roku a v tomto roku sa vo veci viackrát pre pandémiu nekonalo. Monika Jankovská bola obvinená v kauze prevodu baru Fatima od jesene 2020. V marci 2020 ju zadržali v rámci akcie Búrka a následne minulý rok obvinili aj v rámci akcie Víchrica.

Spor medzi ňou a podnikateľom trvá približne 20 rokov. Podnikateľ, ktorý o bar prišiel, keď ho o neho pripravila skupina okolo zavraždeného bossa sýkorovcov Petra Čongrádyho, dosiahol minulý rok v októbri obnovu konania na Okresnom súde v Trenčíne.

Hl. foto: archívne

Zdroj: TASR