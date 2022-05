Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Európania sa musia pripraviť na dlhodobo VYŠŠIE ceny, upozornila komisárka EÚ Ak sa podarí, že Európania budú spoločne nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG), môže to viesť k stabilizácii a zníženiu cien. 25. máj 2022 Zo zahraničia

Európania sa musia pripraviť na dlhodobo vyššie ceny, upozornila komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.

Európa bola chamtivá

Veľká časť európskeho priemyslu je založená na „veľmi lacnej energii z Ruska, na veľmi lacnej pracovnej sile z Číny a na vysoko subvencovaných polovodičoch z Taiwanu“, povedala Vestagerová v rozhovore pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt.

Európa podľa nej nebola pri týchto rizikách naivná, ale chamtivá. Takúto závislosť však európske štáty nemôžu akceptovať ako súčasť obchodu. Podľa Vestagerovej Európa musí svoj obchod diverzifikovať a zmieriť sa s vyššími cenami. Takisto musí zvýšiť recykláciu.

Pokiaľ ide o nárast cien plynu, Vestagerová je mierne optimistická. Ak sa podarí, že Európania budú spoločne nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG), môže to viesť k stabilizácii a zníženiu cien. Naopak, varovala pred štátnymi stropmi na ceny plynu. Elektrina vyrábaná z takto subvencovaného plynu by totiž potom mohla smerovať aj do susedných krajín.

Zdroj: TASR