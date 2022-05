Zdroj: TASR/Ján Krošlák Európska únia opäť hromadne nakupuje VAKCÍNY: Tentoraz proti opičím kiahňam Úrady verejného zdravotníctva od začiatku mája zaznamenali v celkovo 19 krajinách sveta viac ako 200 potvrdených prípadov vírusovej infekcie opičích kiahní alebo podozrení na toto ochorenie. 28. máj 2022 Zo zahraničia

28. máj 2022 Zo zahraničia Európska únia opäť hromadne nakupuje VAKCÍNY: Tentoraz proti opičím kiahňam Úrady verejného zdravotníctva od začiatku mája zaznamenali v celkovo 19 krajinách sveta viac ako 200 potvrdených prípadov vírusovej infekcie opičích kiahní alebo podozrení na toto ochorenie.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Európska únia rozhodla o spoločnom nákupe vakcín a antivirotík na boj proti opičím kiahňam – vírusu endemického v Afrike a so zriedkavým výskytom v iných častiach sveta. V rozhovore pre švédsky denník Dagens Nyheter to podľa agentúry Reuters uviedol Richard Bergström, generálny riaditeľ Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA).

Rýchly proces

Švédsky denník napísal, že EÚ kúpi vakcínu Imvanex od spoločnosti Bavarian Nordic a liečivo Tecovirimat od spoločnosti Siga Technologies zo Spojených štátov.

Bergström uviedol, že EÚ zatiaľ nepodpísala zmluvu so žiadnou z týchto firiem. Ubezpečil však, že „to pôjde rýchlo“.

„Zmluvu by sme mali mať hotovú približne do týždňa a možno v júni nejaké obmedzené dodávky,“ citoval denník vyjadrenie Bergströma.

Agentúre Reuters sa bezprostredne nepodarilo získať reakciu EÚ na túto správu.

Imvanex je vakcína proti pravým kiahňam, s ktorými sú opičie kiahne úzko spojené.

V USA je schválená na prevenciu kiahní aj opičích kiahní. V Európskej únii je schválená na pravé kiahne, hoci lekári ju môžu neoficiálne predpisovať aj na opičie kiahne.

Úrady verejného zdravotníctva od začiatku mája zaznamenali v celkovo 19 krajinách sveta viac ako 200 potvrdených prípadov zvyčajne miernej vírusovej infekcie opičích kiahní alebo podozrení na toto ochorenie. Na Európu pripadá väčšina – 191 – prípadov, z toho 118 v krajinách EÚ.

Variant opičích kiahní, ktorý sa vyskytol v súčasnom ohnisku nákazy, má približne jednopercentnú smrtnosť. Zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia, konštatoval Reuters.

Zdroj: TASR