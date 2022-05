Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Marko Erd Vášáryová predáva BYT za 950-tisíc eur: Dostali ho ako štátny a teraz draho predávajú? Magda Vášáryová vyvolala veľký rozruch po tom, čo sa rozhodla ani nie rok po smrti manžela predať byt v lukratívnej časti Bratislavy. 27. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

27. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Vášáryová predáva BYT za 950-tisíc eur: Dostali ho ako štátny a teraz draho predávajú? Magda Vášáryová vyvolala veľký rozruch po tom, čo sa rozhodla ani nie rok po smrti manžela predať byt v lukratívnej časti Bratislavy.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Marko Erd

Magda Vášáryová sa rozhodla odsťahovať sa z bytu takmer rok od smrti svojho manžela. Herečka a politička však týmto krokom vyvolala obrovský rozruch medzi Slovákmi.

Obrovská nehnuteľnosť v bratislavskom Starom Meste, v ktorej prežila zhruba dvadsať rokov spolu s Milanom Lasicom, je v ponuke za 950-tisíc eur. Plocha je skutočne kráľovská, byt sa rozkladá na 201,75 m² a nový majiteľ k nemu dostane i pivnicu.

Astronomická cena

Mnohí Slováci sa nezdržali a na internete začali špekulovať o tom, ako k bytu prišli. Opisujú, že bol v 90. rokoch štátny, ktorý lacno odkúpili do osobného vlastníctva a naraz draho predávajú. Je to skutočne tak?

PLUS Jeden deň pripomína, že pred rokom vypukla veľká kauza, pri ktorej sa verejnosť dozvedela, že mestská časť prideľovala byty svojim zamestnancom: „Keď však zverejnila zoznam, komu predávala byty za veľmi výhodných podmienok, ukázalo sa vtedy, že k bytom prišli aj vrcholoví politici.“ Byty sa však prideľovali i umelcom.

Takto k bytu prišli herci Peter Kočiš, Milan Lasica, Juraj Kukura, Ján Kroner, herečka Zuzana Mauréry či režisér Juraj Nvota, či napríklad Braňo Kostka, Perel Lipa. Ako sa k nemu dostal umelec Milan Lasica?

Dostali ho výmenou

„My sme bývali 12 rokov v Karlovej Vsi, výmenou sme sa dostali do Starého Mesta. Byt sme zrekonštruovali na vlastné náklady, bolo to dosť veľa peňazí, a to pritom bol ešte štátny byt. Neskôr sme ho odkúpili. Do Starého Mesta sme sa tešili, pre moje povolanie bolo bývanie v Karlovke dosť nepohodlné,“ vysvetľoval umelec, ako to bolo s bytom ešte počas svojho života.

Ako to v byte vyzerá?

„Realitná kancelária ponúka na predaj unikátny veľkometrážny 5-izbový byt v tehlovom bytovom dome z 30. rokov na ulici Dostojevského rad. Byt zaberá celé poschodie bytového domu. Interiér prešiel v rokoch 2005 a 2010 kompletnou renováciou vrátane výmeny rozvodov. Ide o reprezentatívny staromestský byt s 3,2 metra vysokými stropmi,” znie časť inzerátu na stránke realitnej kancelárie. Byt si môžete prezrieť TU.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk