20. máj 2024 Zo Slovenska EUROVOĽBY sa blížia: Kto môže HLASOVAŤ do prenosnej urny a na čo si dať POZOR? Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia.

Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť v deň eurovolieb do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu.

Znehodnotenie hlasovacích lístkov

„Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,“ píše sa na webe ministerstva vnútra.

Rezort takisto ozrejmil, že v prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Platný občiansky

Pred júnovými eurovoľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu (OP). S neplatným občianskym preukazom sa voliť nedá. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.

„V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru,“ uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu) alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

Aj s hlasovacím preukazom

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.

S hlasovacím preukazom sa dá voliť kdekoľvek na Slovensku. Cez email alebo listom sa dá oň požiadať už len do pondelka (20. 5.). Osobne sa bude dať vybaviť v úradných hodinách obce najneskôr deň pred voľbami, čiže do 7. júna.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

