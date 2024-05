18. máj 2024 Správy Politika Matovič vyzval na ODSTÚPENIE ministra vnútra: Šutaj Eštok by mal vytiahnuť HLAVU Z PIESKU Hnutie Slovensko vyzvalo na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zároveň vyzvalo vládu na stiahnutie „provokatívnych“ návrhov zákonov z Národnej rady (NR) SR, najmä zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).

Podľa lídra hnutia Igora Matoviča má tak koalícia potvrdiť, že výzvy k pokoju po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) myslí vážne. Informoval o tom na sobotnej tlačovej konferencii. Zároveň potvrdil účasť na stretnutí strán v Prezidentskom paláci.

Mal by odstúpiť

Minister podľa hnutia vzhľadom na atentát vo funkcii zlyhal a mal by odstúpiť, alebo by ho mala stiahnuť vláda. „Matúš Šutaj Eštok by mal vytiahnuť hlavu z piesku, prijať politickú zodpovednosť a ako prejav úcty voči premiérovi a v úcte voči voličom, ktorým sľúbil bezpečnejšie a pokojnejšie Slovensko, vzhľadom na to, že exemplárne zlyhal, by mal okamžite zo svojej funkcie odstúpiť,“ vyhlásil Matovič.

Podľa lídra hnutia neexistuje väčší a explicitnejší dôkaz zlyhania ministra vnútra ako atentát na premiéra.

Poukázal na to, že premiér ho verejne upozornil na riziko útoku na vládneho politika. Šéf rezortu mal podľa neho zabezpečiť preventívne opatrenia, napríklad zrušiť výjazdové rokovania vlády. Odstúpiť by mal podľa neho aj z úcty k premiérovi. Matovič opätovne atentát odsúdil.

Žiadajú stiahnutie zákona

Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že sa čuduje médiám, „že dávajú v tomto čase priestor tomu najväčšiemu zlu v slovenskej politike, ktoré nesie primárnu zodpovednosť za aktuálny stav v krajine“.

Opozičné hnutie žiada tiež stiahnutie návrhu zákona o STVR z parlamentu. „Provokovať v takejto situácii ľudí tým, že napriek tomu, čo sa stalo, budú chcieť zobrať slobodu novinárom a zamestnancom verejnoprávnych médií a budú chcieť urobiť z verejnoprávnych médií sluhov svojej vládnej moci je prejav toho, že vôbec nemyslia svoje slová o tom, že chcú zabezpečiť pokoj, vážne,“ vyhlásil Matovič.

Zdroj: TASR