6. január 2021 Milan Hanzel Správy Experti bijú na poplach: V tomto MESTE to môže byť do dvoch týždňov horšie ako v Nitre!

Najväčšiu pozornosť má na Slovensku Nitra, kde sa situácia s pandémiou vymkla spod kontroly. Lenže analytici tvrdia, že k niečomu podobnému môže prísť aj v hlavnom meste!

Zdroj: TASR/AP

Práve dnes sa zišli ministri, aby predložili nové opatrenia, ktoré budú platiť v Nitre a okolí od pondelka 11. januára. Písali sme o tom aj TU.

Majú v tom jasno

Lenže, nemusí zostať len pri Nitre. Podľa analytikov zo stránky Dáta bez pátosu, sa schyľuje k niečomu podobnému aj v Bratislave. „Mapa Slovenska dnes ukazuje v okresoch 7D Incidenciu (výskyt) na 100-tisíc obyvateľov od 72 v Námestove až po 1 027 v Nitre. Problémom je dnes sedem veľkých krajských miest (okrem Prešova) s vysokou populáciou. Upozorňujeme na Bratislavu, ktorá narástla za týždeň o 69% na 536,“ uvádzajú Dáta bez pátosu na Facebooku.

„Bratislavu tipujeme ako druhú Nitru do dvoch týždňov. Banská Bystrica a Trenčín s Trnavou doplnia silné kvarteto na juhozápade. Tie čísla sú šialené aj dnes, ale dráma príde až o dva týždne,“ píšu v príspevku ďalej.

Ide o šírenie

Aj vy si kladiete otázku, čo je za rastúcimi číslami nových pozitívnych prípadov na Slovensku? „Všetko je to o mobilite pracovnej sily, ktorá vychádza z bublín rodín a ubytovní a netestovaná nastupuje u zamestnávateľov do práce. Vírus miluje nosičov, ktorí pendlujú a to sú dnes zavreté školy,“ dodávajú analytici na dáta.

Kto to je?

Stránka zameraná na dáta, ktoré dennodenne portál monitoruje, má čoraz viac prívržencov. „Vysvetľujeme krkolomné témy cez jednoduché príklady zo života a zrozumiteľne podané dáta tak, aby ich každý vedel jednoducho aplikovať vo vlastnom živote,“ stojí na stránke www.databezpatosu.sk.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

NOVÝ FORMÁT DENNÉHO REPORTU Uvidíte vývoj 7 parametrov za posledných 13 týždňov v priemeroch a aj v absolútnych... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, January 6, 2021

Zdroj: Dnes24.sk